Tais nõudsid taas tuhanded inimesed valitsuse lahkumist

Reedel kasutas märulipolitsei protestijate vastu veekahureid, mis sundis inimesi lõpuks taanduma. Riigis on hetkel enam kui nelja inimesega kogunemised eriolukorra tõttu keelatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Protestijad nõuavad valitsuse lahkumist ning poliitilise süsteemi reformimist. Lisaks nõuab demokraatialiikumine ka Tai kuningakoja auhaavamisseaduse muutmist. Seaduse kohaselt võib kuningliku pere solvamise eest saada kuni 15-aastase vanglakaristuse.

"Vaatasin eile otseülekannet ja nägin vägivalda ning mulle tundus, et see ei ole ikka üldse normnaalne. Noored meeleavaldajad ei ole kuidagi vägivaldsed. Valitsus oli see, kes vägivallaga alustas ja nii ma otsustasin, et ma ei saa neid jätta oma võitluses üksi," rääkis meeleavaldaja.