PPA Kesklinna jaoskonna menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko ütles ERR-ile, et politsei on alustanud mälestusmärgi sodimise osas kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist.

"Kõigil, kellel on infot võimalike mälestusmärgi sodijate kohta, palume sellest teada anda numbril 112. Teeme omalt poolt kõik, et selgitada välja, kes sellise teo toime pani," ütles Mirošnitšenko.

Mälestusmärgi puhastas päeva jooksul Tallinna Kesklinna valitsuse lepinguline partner.



"Paljud märkasid täna hommikul, et vanalinna serval asuv Estonia mälestusmärk "Katkenud liin" on langenud vandaalide ohvriks. Ausalt öeldes teeb see väga kurvaks ja nõutuks, kui mälestuspaiga ja teiste inimeste leina suhtes näidatakse üles sellist jõhkrust. See on andestamatu," ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.