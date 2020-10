Silver Meikar: belglased järgivad reegleid ja on õppinud viirusega elama

Belgias Brüsselis viibiv Silver Meikar ütles "Ringvaatele", et sealsed inimesed on järgivad kehtestatud piiranguid hästi ja on õppinud koroonaviirusega elama.

Meikar rääkis, et Belgia on koos Tšehhiga Euroopa koroonaviiruse leviku edetabeli tipus. Ta ütles, et iga nädal kehtestatakse Belgias uusi piiranguid.

"Alates eilsest on kinni kõik muuseumid, kinod ja teatrid, samuti on võimalus teha sporti siseruumides täiskasvanutelt ära võetud, igal pool on kohustus kanda maski nii avalikult tänaval, ühistranspordis, poes kui ka majades sees," rääkis Meikar.

Ta lisas, et avalikult võib lähikontaktis olla kuni ühe inimesega ning kohtuda võib kuni kolme sõbraga, kes peavad aga olema iga kord samad. Hoida tuleb suhtlusvahemaad.

Samuti on Meikari sõnul Belgias keelatud tänavatel liikuda õhtul kella 22 kuni hommikul kella 6, kui selleks ei ole mõjuvat põhjust.

Meikar ütles, et liberaaline on temale igasugused piirangud vastumeelsed, kuid kui ta kaitseb näiteks maski kandmisega peale iseenda ka teisi, siis ta on nõus seda tegema. Belglased järgivad reegleid tema sõnul hästi.

"Inimesed mõistavad, et igaüks peaks tegema midagi selle nimel, et kaitsta neid, kes on riskigrupis," lisas ta.

Kohalikud Meikari sõnul hirmu ei tunne. "Kui kevadel oli teadmatus nii palju suurem, siis täna on inimesed harjunud olukorraga ja sellega, et peavad kodus töötama. /.../ On õpitud elama viirusega ja on olemas iseenda teadlikkus, kuidas hakkama saada, aga ka toetus teistele ühiskonnaliikmetele," rääkis ta.

Madridis suuri muutusi pole

Hispaanias Madridis elav Bianka Randell ütles saates, et linnas läheb elu edasi samamoodi nagu seni.

"Suuri muutusi ei ole näha. Suurim muutus on võib-olla see, et öösiti ei tohi südaööst kuni kella 6-ni õues olla," lisas ta.

Madridis on maski kandmine igal pool kohustuslik ning kino- ja teatrisaalidest tohib välja müüa vaid pooled kohad.

Kui Itaalias on koroonapiirangud toonud kaasa ulatuslikud massiprotestid, siis Madridis neid Randelli sõnul näha pole.

"Näen, et siin kesklinnas on iga päev mingi väiksem protest. Inimesed rahul oukorraga pole, aga suuremaid massirahutusi küll ei ole olnud. Inimesed hoiavad ikkagi üksteisest natuke eemale, aga on väga vihased valitsuse peale," ütles ta.

Randell selgitas, et eelkõige pahandab inimesi poliitikute otsustamatus. "Põhjus on see, et keegi ei saa otsustatud, mis on kõige parem variant. Madridi linnapea ei tee midagi, vaatab teisele poole ja lükkab karantiini edasi, kuigi võib-olla parim lahendus oleks praegu see, et me oleks kaks nädalat täielikus karantiinis," rääkis Randell.

Ta lisas, et enamik inimesi on koroonaolukorrast väsinud.