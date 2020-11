ERR Brüsselis: Belgias on endine elurütm tasapisi taastumas

Koroonapandeemia teine laine Brüsselis näitab aina enam taandumise märke. Belgia kahe viimase nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on veel vaid kolm korda kõrgem Eesti omast ja vahe väheneb. Veel kuu tagasi oli erinevus kümnetes kordades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ja kuigi Belgia on juba kolmandat nädalat üleriiklikus seisakus, teeb riik esimesi samme ühiskonna avamiseks. Näiteks esmaspäeval said üle mitme nädala taas kooli minna lapsed. See võib küll nakatumisnäitaja langust pidurdada, kuid on elu toimimiseks vajalik.

Märgid näitavad, et varsti saavad töö juurde naasta ka europarlamendi liikmed, sest järgmisest nädalast lubatakse neile taas Brüsseli-tööga kaasnevaid hüvitisi. Seni on nad pidanud kohtuma video vahendusel.

Viimased nädalad Hollandis Haagis veetnud Riho Terras (Isamaa) kavatseb uuest nädalast Brüsselisse naasta.

"Mul on oma ruumides mugavam töötada, kuna mul kodus ei ole kõiki tehnilisi vahendeid, näiteks printerit, mida siin elektrooniliseks hääletamiseks väga palju kasutatakse, nii naljakas kui see ka ei ole," selgitas Terras.

Tema sõnul on videokoosolekud siiski keeruline töövorm.

"Eks tööd saab teha. Teeme ikka, aga mina olen sügavalt veendunud, et see on ainuke parlament terves Euroopas, mis ei lase oma saadikuid parlamendi ruumidesse, see ei ole õige otsus," ütles Terras.

Eelmistel nädalatel Eestist töötanud parlamendisaadiku Sven Mikseri (SDE) sõnul tiheneb ilmselt nüüd jälle Brüsseli vahet reisimine.

"Ma usun, et ka päris pika aja jooksul säilib võimalus teha kaugtööd Euroopa Parlamendis. Loomulikult, parlamendisaadikutel on mugavam teha seda tööd kohapeal, aga tuleb jälgida iga päev, iga nädal olukorda, juhiseid, südametunnistust ja töötada niimoodi, et maksimaalselt vähe seada ohtu kolleegide, parlamendi personali ja ka kodumaal oma lähedaste ja sõprade elu ja tervist," rääksi Mikser.