Enim nakatumisi, 270 registreeriti Vilniuses. 173 nakatumist oli Kaunases, 120 Klaipedas ja 73 Šiauliais. Nakatumistest valdav enamus, 594, olid inimesed, kes said viiruse pärast kokkupuudet juba koroonaviiruse saanud inimesega. 102 isiku nakatumise asjaolud ei olnud selged, sest nad ei käinud ei välismaal ega suhelnud COVID-19 positiivsega.

Leedu tervishoiuministeeriumi teatel suri kolm inimest, kellest üks oli vanuserühmas 60-69, üks vanuserühmas 70-79 ja üks vanuserühmas 80-89. Kõigil kolmel olid kroonilised haigused.

Lisaks suri veel neli inimest, kel oli koroonaviirus, kuid kelle surmapõhjus oli muu haigus. Kokku on koroonaviirus Leedus nõudnud 144 inimese elu.

Leedus on alates pandeemia algusest koroonaviirusega nakatunud 12 138 inimest. Isolatsioonis on praegu 28 000 inimest.

Haiglas on Leedus koroonaviirusega 348 inimest, neist raskes seisus on 36.

Leedus on praegu 7440 aktiivset haigusjuhtu, 4502 inimest on COVID-19-st tervenenud. Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on 183,5.

Lätis lisandus 251 uut juhtu

Lätis lisandus viimase 24 tunniga 251 uut positiivset koroonatesti tulemust. Teste oli kokku 6015.