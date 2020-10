Terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Eesti ööpäevane rekord - 125 koroonajuhtu - näitab, et olukord on ärev, kuid praegu on võimalik situatsiooni veel kontrollida.

Millele uued numbrid viitavad? Loodetavasti, et hetkel midagi kriitilist veel ei ole?

Olukord on ilmselgelt ärev. Aga täna oleme ikkagi olukorras, kus on võimalik kontrollida situatsiooni, kohe kindlasti. Täna meil oli ka jutuajamine meie epidemioloogidega põhja regioonis ja ka näiteks lääne regioonis ja nad kinnitavad, et tõepoolest, kõik kolded, mis on hetkel olemas, on kontrollitavad ja kõik kontaktid jälgitavad.

Te ütlesite, et hetkel on olukord kontrolli all, aga mis aitab seda nii hoida? Kas siis pigem inimeste teadlik käitumine ja terve mõistus või uued piirangud ja kohustused?

Eelkõige ikkagi esimene faktor ehk inimesed on täna natukene, võib öelda, harjunud sellega, et elu oli üsna rahulik suvel ja tõepoolest, haiglaravi vajas suhteliselt vähe inimesi. Ja inimesed praegu käitusid mitte päris nii nagu meie seda sooviksime.

Me täna räägime sellest, et olukord Eestis on väga hea ja me peame seda säilitama iga hinnaga.

Ehk teie sõnum on - kui te ei taha uusi piiranguid, käituge vastutustundlikult?

Täpselt nii. Me soovitaksime ikkagi kasutada maske nii palju kui võimalik avalikus kohas, eriti nendes regioonides, kus nakatumismäär on kõrge - see on Harjumaa, Tallinn, Raplamaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa.

Üks suur kolle on praegu Rapla hooldekeskuses, just kohas, mida üritatakse just eriti kaitsta. Mida me eelmisest koroonalainest siis õppisime?

Ikka juhtub kahjuks, sest inimesed haigestuvad ja hooldekodu on üks osa meie elanikkonnast ja kindlasti see võib juhtuda ja võib juhtuda ka tulevikus. Aga meil oli välja töötatud selline süsteem nagu infektsioonikontrollivolinikud, mida me nüüd jälle käivitame aktiivselt selleks, et abistada hooldekodude töötajaid ja neid nõustada. Ja töötavad kindlasti väga aktiivselt terviseameti regionaalsete osakondade esindajad, kes aitavad hooldekodudel toime tulla selle probleemiga.

Harjumaal ei ole viiendiku juhtumite puhul nakkusallikas teada. Millest see kõneleb?

Eks see mingil määral räägib sellest varjatud levikust Harjumaa regioonis. Ja muidugi veel üks ärev moment on see, et positiivsete testide osakaal on suhteliselt kõrge - kõrgem kui neli protsenti - ja meie jaoks on see oluline indikaator, et teatud osa meie inimestest ei ole veel piisavalt hästi testitud. Pöördume elanikkonna poole, et kui inimene tunneb, et tal tekivad isegi väiksemad sümptomid, palume pöörduda perearsti poole selleks, et perearst suunaks testimisele. Niimoodi me suudame jälgida kontakte.

Millal vaktsiin on olemas?

Vaktsiin on olemas siis, kui vaktsiinil on olemas müügiluba ja kui ta on läbinud kõik vajalikud uuringud, see on siis kolmas faas tänaseks. Ma loodan väga, et järgmise aasta võib-olla teises kvartalis, kui hästi läheb, on ta meil olemas. Aga aeg näitab.

Ja teie sõnum nii avalikkusele, poliitikutele, otsustajatele on hetkel - rahu, ainult rahu?

Paanikavaba tegevus kindlasti, eriti terviseameti inimestele. Üks number ei tähenda veel seda, et me oleme kaotanud. Sugugi mitte.