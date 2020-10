Rapla hooldekeskuses on andnud positiivse koroonaproovi 13 keskuse töötajat ja 19 klienti. Rapla vallavanem Meelis Mägi ütles usutluses ERR-ile, et praegu on keskuse jaoks suurim probleem personaliga, sest lisaks nakatunud töötajatele on eneseisolatsiooni suunatud ka nendega kokku puutunud teised töötajad.

Millal esimene juhtum Rapla hooldekeskuses avastati, et inimene on koroonaviirusesse haigestunud?

Esimene juhtum tuli välja möödunud nädala kolmapäeval. Esmaspäeval (19. oktoobril - toim) ühel Rapla hooldekeskuse töötajal ilmnesid haigusnähud, ta saadeti testimisele ja kolmapäeval (21. oktoobril - toim) tuli positiivne COVID-19 vastus.

Kas vastab tõele, et alles mitu päeva pärast esimese positiivse vastuse teadasaamist kehtestasite külastuskeelu?

Tegelikult ei vasta, sellepärast et asutuse juhatajal on see õigus ja asutuse juht juba kolmapäeval (21. oktoobril - toim) sulges asutuse külastamiseks. Lihtsalt mina tegin veel lisaks käskkirja, sest nagu näitas kevadine kogemus, nii hoolealused kui ka nende omaksed ei rahuldunud sellega, kui hooldekeskuse juhataja annab välja mingi käsu, vaid vallavalitsuse dokumenti peetakse niiöelda tugevamaks. Nii et selleks ma lihtsalt andsin käskkirja lisaks, et hooldekeskuse juhatajal oleks kergem põhjendada külastuskeeldu.

Milline on hetkeseis Rapla hooldekeskuses - kui palju on töötajate ja klientide seas nakatunuid?

Lisaks eelmise nädala testimistele viidi sel esmaspäeval läbi laustestimine kõigi hooldekeskuse töötajate ja hoolealustega. Ja praeguseks hetkeks on laekunud kokku 32 positiivset vastust. Seda nii eelmise kui ka selle nädala kohta, neist 13 on hooldekeskuse töötajad ja 19 on kliendid.

Kui esimene nakatunu oli hooldekeskuse töötaja, kas siis võimegi kidlalt öelda, et nakkus toodi sisse töötaja poolt?

Sada protsenti seda mina väita ei julge, aga reeglina tuuakse sellised asjad tõesti sisse töötajate kaudu, kes liiguvad ju rohkem, kui hoolealused asutuses.

Mis on siis praeguseks muutunud? Ilmselt igasugune sisse- ja väljaliikumine keskusest on keelatud?

Jah, igasugune liikumine on keelatud. Kes on sees, see on sees. Kes on väljas, see on väljas, On toimunud korruste kaupa eraldamine, isoleerimine, samuti peavad koju eneseisolatsiooni jääma need töötajad, kes on praegu küll negatiivsed, aga kes on kokku puutunud koroonapositiivsetega. Nemad peavad oma kümme või 14 päeva kodus veetma.

Milline on teie kui vallavanema kõige suurem mure praegu seoses Rapla hooldekeskuse töös hoidmisega?

Sellistel juhtudel on hooldekeskustes kõige suurem personaliprobleem. Kui langevad ära töötajad, kas siis positiivse testi tulemusena või sellega, et nad peavad lihtsalt eneseisolatsioonis olema, siis lihtsalt tööjõudu hooldekeskuses napib. See on praegu kõige suurem probleem ja mure.

Mida te saate selles olukorras ette võtta?

Me oleme pöördunud abipalvega nii naabervaldade kui ka erinevate ametite poole, aga ega siin head lahendust ole. Seda näitas juba kevad, et riigil ei ole seda skeemi ja ressurssi, kuidas hooldekeskustele vajalikku ressurssi suurte viiruspuhangute puhul appi saata.

Rapla hooldekeskuse töötajad koos terviseametiga teevad väga head tööd, sellisteks juhtumiteks on juhendid ja plaanid olemas kevadest, nii et selles osas on kõik kontrolli all.