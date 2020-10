"Peame endale aru andma, et sellist riiki või sootsiumi pole olemas, kus poleks soovimatuid rasedusi ja nende katkestamist," rääkis Ida-Tallinna Keskhaigla Naistearst Kai Haldre.

Seetõttu ei ole ka võimalik neid käskude-keeldudega piirata, tõdes ta. "Sellised stsenaariumid on korduvalt maailmas läbi mängitud - nii Aafrikas, Kagu-Aasias kui ka Euroopas," märkis Haldre.

Tuleb aru saada, et abort on pikema protsessi või sündmuste tulemus, kuna olukord, kus inimesel ilmneb soovimatu rasedus, ei teki ühe päevaga. "Tal on olemas partner, võib-olla on rasestumisvastased vahendid alt vedanud, võib-olla pole tal informatsiooni või on ta vaimselt väga hädas - neid põhjusi on väga palju," rääkis Haldre.

Kui veel Nõukogude ajal ei olnud võimalusi rasedust ära hoida ja abort oli pereplaneerimise osa, siis nüüd on need küsimused ära langenud, selgitas ta. "Seda enam on nüüd probleemid väga individuaalsed ja me ei saa siin kõiki ühe labidaga lüüa, öeldes, et tegemist pahade ja rumalate naistega. See ei ole absoluutselt nii! Igaühel on mingi väga tõsine põhjus," rõhutas Haldre.

Arsti sõnul on just seepärast abordivõimaluste piiramine ning inimese sellise valiku ette seadmine eetiliselt äärmiselt kahetsusväärne. "Loomulikult on iga naise rasedus tema enda otsus, sest see on tema keha," märkis ta, lisades, et abort on väga kohutav üleelamine.

Rääkides Eesti olukorrast tõdes Haldre, et ei oska öelda, kas ka meil on abordivastane liikumine tõusutrendis. "Aga meil tasuks tähele panna, et seadusandlus, mis oleks hävitav naiste tervisele ja inimeste vabale tahtele, ei muutuks salaja ja kogemata," rõhutas ta. "Terviseteemad ei tohiks olla politiseeritud, meil on ju teaduspõhine vabariik," lisas Haldre.

Poola põhiseaduskohus tühistas neljapäeval abordiseaduse ühe sätte, millega lubas Euroopa niigi üht kõige rangemat seadust veelgi karmistada. Alates 1993. aastast on Poola lubanud aborti ainult juhul, kui rasedus on vägistamise või intsesti tagajärg, kui see kujutab ohtu ema elule, või kui loode on väärarenguga. Nüüd võeti viimane argument abordi lubatavuse tingimuste seast välja.

Kommenteerides seda, mis pärast keelu jõustumist Poolas võiks juhtuda, ennustas Haldre poola naiste sõitmist välismaale aborti tegema. "Kõige reaalsem praegusel ajal oleks aborditurism või siis vastavate ravimiste kasutamine. Euroopa Liidus ju piire ei ole - oleme sama näinud Iirimaal," rääkis ta.

"Aga see kõik on juba läbi mängitud, stsenaariumid teada. Peame aru saama, et ükskõik, mis maa ja aeg - alati on olnud soovimatuid rasedusi. Meil on küll võimalus viia need miinimumini, ja teisalt tagada, et naised jääks ellu ja nende tervis oleks kaitstud ja nad toetatud," rõhutas Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Kai Haldre.