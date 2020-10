Siin Lindora RMK puhkeplatsil on meeleolud ülevad. Silt, mis tähistab laadapäeva ärajäämist sai Lindora RMK puhkeplatsil osaks laada atraktsioonist, mille juures inimesed käisid pildistamas.

Võru valla avalike suhete spetsialist Birgit Pettai ütles, et kuna laat toimus RMK aladel, siis ei saanud vald otseselt midagi teha. "Me valvasime ja vaatasime kuidas olukord seal laadal on ja et inimesed oleksid hajutatult ja ei tekiks seda piirarvu ületamist - üle 2000 inimese. Muidu on seal igal aastal üle 4000 inimese vähemalt," ütles Pettai.

RMK esindaja sõnul ei olnud nende pädevuses puhkeplatsil kauplemist reguleerida.

RMK Võrumaa metsaülem Ago Palo ütles, et ka RMK oli laada toimumise takistamisel jõuetu. "Jah, me kõik mingilmääral aimasime, et see laat mingil määral toimub ja takistamiseks me ei näinud võimalusi, ega ka võtteid. Kuidas on siis võimalik äkki üks asi, mis seadusega on tegelikult lubatud - riigimetsamaal viibimine, äkki keelata," sõnas Palo.

Iga-aastased kauplejad tulid kohale, et omaalgatuslikult laat ikkagi ära pidada.

"Eila tulime tegelikult alles õhtul, kella poole kümnest jõudsime siia, et oli, et laata ei toimu, et tulime vaatame mis toimub, kui ei toimu, läheme ära. kui toimub, jääme," ütles laadakaupleja Raul.

"Muidugi kauplemislubasid ei antud välja ja ei antudki kellegile, aga eks see.. kaupleja tuleb ja otsib kohta kus ennast esindada ja kindlasti siis tuleb ka ostja teda otsima," lisas kaupleja.

Terviseameti Lõunaregiooni osakonna juhataja Tiia Luht ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui Võru vald pidas laada toimumist võimalikuks ning jälgis kohapeal terviseameti reeglite täitmist, siis tema laada toimumise lubamist kahtluse alla ei sea.