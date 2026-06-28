Saarde vald muutis seisukohta ja soostamistööd Kikeperas saavad jätkuda

Kikeperas soostamistööd peatanud Saarde vald leidis, et Kikeperas tehtavad tööd ei ole ehitustegevus ja vald ei saa Eestimaa Looduse Fondilt nõuda ehitusluba ning tööd saavad jätkuda. Eestimaa Looduse Fondi sõnul tähendab viivitus, et Kikeperas töödega tähtajaks valmis ei jõuta.

Saarde vald peatas Kikepera soostamistööd jaanuaris, nõudes töödeks ehitusluba, sest valla hinnangul oli kraavide kinniajamine ja paisude rajamine ehitustegevus. Pärast viit kuud jõudis vald aga hoopis vastupidisele järeldusele, et Kikepera soostamistööde puhul seaduse mõistes ehitusega siiski tegemist ei ole ja ehitusluba nõuda ei saa.

"Meil ei ole õiguslikku alust jätkata selle haldusmenetlusega. See tähendab seda, et me jõudsime järeldusele, et antud tegevus ei toimu ehitusseadustiku alusel. Ja järelevalvet saab omavalitsus teha ainult ehitusseaduse alusel, mitte maaparandusseaduse alusel," lausus Saarde vallavanem Urmas Aava.

Eestimaa Looduse Fond on kogu aeg olnud seisukohal, et soostamistööd on maaparandustööd, milleks ehitusluba tarvis pole.

"Lugedes valla põhjendusi, siis on nad jõudnud sarnasele järeldusele, mille me esitasime vallale ehk et need tegevused toimuvad maaparandussüsteemis, neid tegevusi reguleerib maaparandusseadus ja neid kooskõlastab antud kontekstis maa- ja ruumiamet. Ja see praktika on toimunud kõigil taastamistöödel üle Eesti," ütles Eestimaa Looduse Fondi kaasprojektijuht Jüri-Ott Salm.

Valla otsus tähendab, et Eestimaa Looduse Fond saab pärast augustis lõppevat pesitsusrahu töödega jätkata. Kuna kohalik ettevõtja on andnud Kikepera soostamistööd kohtusse, ei saa töid teha vaid väikesel alal kaebaja kinnistu läheduses.

Salmi sõnul tähendab viivitus, et ligi 3100 hektarile planeeritud 140 kilomeetrit kraave ja 1400 paisu tähtajaks valmis ei jõuta ja on oht osast 600 000 euro suurusest eurorahast ilma jääda.

"Meie projekt ametlikult kestab novembri lõpuni. Me hindame, et novembri lõpuks me plaanitud tööst saaksime teostatud ligikaudu poole. On olnud läbirääkimised rahastajaga, kas me saame rahastust ka hiljem kasutada. Hetkel selles osas otsust ei ole," ütles Salm.

Salm lisas, et kui projektirahade kasutusaega ei pikendata, tuleb vahendid tööde lõpule viimiseks leida RMK-l.

Kohtumenetlus Kikepera soostamistööde õiguspärasuse üle käib edasi.