Bolti aastakahjum kasvas 85 miljonile eurole

Bolti kaasasutaja ja tegevjuht Markus Villig selgitas ajalehele, et nad on praegu maailma üks kiiremini kasvavaid tehnoloogiaettevõtteid. Bolt Technology OÜ väärtus hinnati selle aasta maikuus viimasel rahakaasamisel 1,7 miljardile USA dollarile.

Villig selgitas, et kahjumit peab selles valdkonnas vaatama teisiti kui niiöelda vana sektori äride puhul.

"Oleme väga rahul ja ka investorite jaoks on see ootuspärane tulemus. Et konkurentsitihedal turul kasvada, peame investeerima," ütles Villig.

Villig tõdes, et Eesti mõistes on kahjum tõesti suur, kuid oluline on, kuidas seda tõlgendada: "Me ostame endale kümneid miljoneid kliente, tutvustame Bolti. Eestis ja Euroopas üldiselt võtab aega, enne kui seda mudelit mõistma hakatakse."

Uber – Bolti peamine konkurent sõidujagamise valdkonnas – teatas aasta alguses üle seitsme miljardi eurosest kahjumist, netokäive jäi neil veidi alla 12 miljardi.

Küsimusele, millal Bolt börsile läheb, vastas Villig, et sellega on aega.

Bolt tegutseb sõiduteenuse pakkujana 35 riigi 150 linnas, seejuures elektrirataste puhul 13 ja toidu ning tarbekaupade kojuveo puhul 14 riigis.