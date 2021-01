Bolt käivitab frantsiisiprogrammi, mille abil on plaanis hakata Bolti teenuseid pakkuma ka piirkondades, kus need seni kättesaadavad ei ole, sealhulgas Lõuna-Ameerika ja Aasia riikides.

Frantsiisiprogrammi raames teeb Bolt kasumi jagamise põhimõttel koostööd valitud partneritega, kellega koos käivitatakse sihtturgudel uued teenused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Boltiga koostööd tegevad ettevõtted võivad firma teenuste hulgast käivitada ühe või mitu haru, sealhulgas äpitakso, tõukerataste või elektrijalgrataste rendi ning toidukulleri teenuse.

Bolti teatel on ettevõttel praegu üle 50 miljoni kasutaja ligikaudu 40 riigis Euroopas ja Aafrikas.

"Kui Bolt ise keskendub täna Euroopale ja Aafrikale, mis on meie põhiturud, siis selle programmiga me näeme, et me võiks leida uusi koostööpartnereid näiteks Indias, Brasiilias, Türgis ja sellistes riikides, kuhu me ise esimese prioriteedina minna ei jõua, aga kus meie tehnoloogiat kohalikud tugevad ettevõtjad võiksid ära kasutada ja uusi ärivõimalusi luua. See on selle frantsiisiprogrammi mõte," selgitas Bolti kaasasutaja Martin Villig.

"Me oleme juba üsna suur ettevõte. Kui mingi uue ärisuunaga välja tuleme, siis me eeldame, et see võiks olla ikka märkimisväärne. Aastate jooksul selle käibe suurusjärk võiks olla kümnetes või ka sadades miljonites. Muidu pole meil mõtet midagi uut ette võtta," sõnas ta.