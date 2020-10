Paigaldatud uusi valgusteid on võimalik reguleerida vastavalt vajadusele ja see muudab linnas liiklemise nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele ohutumaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võru on nüüd teadaolevalt esimene linn Eestis, kus tänavavalgustus on 100 protsenti LED-lampidega kaetud.

"Energia kokkuhoid on päris märkimisväärne. Kui rahadest rääkida, siis Võru linn hoiab kokku umbes 60 000 eurot aastas. Siis kindlasti CO 2 emissioon, seda on umbes 550 tonni, seda on väga raske täpselt arvutada, aga suurusjärk on seal," rääkis OÜ Taristuhaldus juhatuse liige Andres Visnapuu.

"Ja minu jaoks on väga oluline see, et kui viis aastat tagasi oli meil neli ülekäigurada valgustatud, siis täna on 104, nii et liiklusohutus. Ja võib-olla viimane märksõna oleks see, et linn on tunduvalt ühtlasemalt valgustatud kui vanade lampidega," lisas ta.