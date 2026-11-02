Kiirabis hakkab edaspidi töötama vähem arste

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on Eestis liiga palju selliseid kiirabibrigaade, kus lisaks õele on ametis ka arst. Praegu on neid 13 ning ministeerium sooviks nende arvu kärpida. Kui paljud kiirabiarstid tööta jäävad, pole veel otsustatud. Meedikud on eri meelt, kas selline muudatus on hea või halb.

Eestis on lisaks reanimobiilidele veel 13 kiirabibrigaadi, kus lisaks õele on ametis ka arst. Lõuna-Eesti haigla juhi Arvi Vaski sõnul pole see mõistlik.

"Minu teada üks arstibrigaad Annelinnas, sest kunagi väideti, et Annelinn on kliinikumist hästi kaugel, sellepärast peab Annelinnas üks arstibrigaad olema. See on ju nonsenss. Otepääl on väidetud, et seal on rahvusvahelisi sündmusi palju, et seal peab sellepärast arstibrigaad olema," sõnas Vask.

Haiglajuhi sõnul on aga tegu arstiressursi raiskamisega ning õed saavad kiirabis tööga sama hästi hakkama kui tohtrid. Tervisekassa maksab arstibrigaadi eest ühes kuus 15 000 eurot rohkem kui õebrigaadi eest. Vaski sõnul just sellepärast neist loobuda ei tahetagi, kuid samas kogu see summa ei kulu tohtrite palkadeks.

"Selle arstibrigaadi asemel võiks olla neid kiirabibrigaade rohkem, sest täna see arstibrigaad on palju kallim. Need tublid arstid, kes seal kiirabis sõidavad, võiksid asendada esmatasandil perearste või töötada haigla EMO-des. See oleks palju mõistlikum, sest seal on täna umbes 60 arsti ametikohta," lausus Vask.

Tartu Kiirabi juhatuse liikme Tuuli Paju sõnul võib ettepaneku taga olla väiksemate haiglate personalinappus, mida loodetakse kiirabiarstidega leevendada.

"Ma tean, et kõik need inimesed, esiteks osalt juba töötavad EMO-des ja haiglates ning teiseks on sellised erialad siin kiirabis esindatud, kes ei lähe maakonna EMO-sse tööle," ütles Tartu Kiirabi juhatuse liige Tuuli Paju.

Tartu kiirabis on arstid valves lisaks Emajõe Ateenale ka Paides, Viljandis, Põltsamaal, Räpinas ja üks brigaad on kord Otepääl, Jõgeval või Tartus. Tartus ollakse veendunud, et arstid peavad kiirabisse jääma ja kui Tallinnas on mõeldav, et arst sõidab eraldi õebrigaadile appi, siis väiksemates kohtades selliste arstlike abibrigaadide peale loota ei saa.

"Need vahemaad on hästi pikad ja tõesti haiglad on ka kaugel. Ehk kui sul on arstlik abibrigaad näiteks Tartus ja ta peab jõudma Räpinasse appi, siis see on väga-väga pikk aeg, kui see arstibrigaad sinna kohale jõuab," sõnas Paju.

Sotsiaalministeeriumi kinnitusel arstibrigaade ära ei kaotata, aga nende arvu on kavas vähendada.

"Me tahame üle vaadata, kui palju ja kuhu on neid tegelikult vaja, et nad ei käiks valdavalt sellistel kutsetel, kus tegelikult ka õde saab hakkama, et me saaksime optimaalselt oma ressurssi kasutada. Me ei loobu neist täielikult ja mõned ikka jäävad," lausus sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjuškin.

Kiirabi uus korraldus peaks avalikuks saama lähinädalatel.