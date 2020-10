Saksamaa koroonameetmete karmistamine põhjustab vaidlusi

Saksamaal esimesest novembrist kehtima hakkavad ranged koroona-meetmed põhjustavad ägedaid vaidlusi nii arstide, kui ka poliitikute hulgas. Riigi kevadisest sulgemisest pisut leebemad meetmed on rahva hulgas ristitud novembri-eksperimendiks.

Berliini Charite haiglas tervitatakse valitsuse otsust, sest haigla on kiiresti täitumas koroonapatsientidega ning kui sündmused praeguses vaimus edasi lähevad, ei jätku muudele haigetele varsti ei voodikohti, arste ega õdesid.

"Eilsed otsused olid õiged ja tähtsad ja õigeaegsed. Siiski ma arvan, et isegi pisut hilinenud," ütles Berliini Charite haigla nakkushaiguste arst Norbert Suttorp.

Saksamaa telekanal Das Erste on aga küsinud arvamust viroloogidelt, kelle hinnangul ei oleks näiteks restorane ja teatreid tulnud sugugi tingimata sulgeda, sest veenvaid tõendeid, nagu oleks praegune viiruse levik just sellistest asutustest alguse saanud, ei ole.

Ehkki riik on lubanud suletavat külalislahkussektorit lahkelt toetada, on valdkonna töötajad põhjusega kurvad.

"Me oleme nii palju energiat pannud hügieenikontseptsioonidele, töötajate väljaõpetamisele, igasugu õppekursustele. Ikkagi oleme tagasi samas kohas, kui märtsis. See on tõesti kurb," ütles Mainzi restoraniomanik Martin Mayer.

Kõige ägedamalt kritiseerib valitsuse otsuseid parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale, kellele teised aga heidavad ette flirti koroonaeitajate ebateadusliku seltskonnaga.

Kuid ka nii-öelda vanade parteide hulgas pole sugugi kõik valitsuse ja liidukantsler Angela Merkeli otsustega rahul. Liberaalseid aateid esindav Vaba Demokraatliku Partei jäi sedakorda veel piirangutega nõusse, aga andis selgelt mõista, et mitte kauaks.

"Kuigi see teine lukustamine on ehk esimesest leebem, peab see jääma viimaseks!" teatas Vaba Demokraatliku Partei fraktsioonijuht Christian Lindner.

Vaidlusi põhjustab seegi, kuidas hättajäänud külalislahkussektorit ning teisi raskustesse sattunuid ikkagi toetada. Vasakpoolsest leerist kõlab vajaliku raha leidmiseks vägagi julgeid ettepanekuid.

"Me vajame jõukusmaksu multimiljonäridele ja miljardäridele. Seda on väga kähku vaja," leidis Vasakpartei fraktsioonijuht Amira Mohamed Ali.

Liidukantsler Merkel koos oma liitlastega aga leiab, et kui sakslased tahavad jõule enam-vähem normaalsetes oludes veeta, siis tuleb praegu pingutada.