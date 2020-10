Kaitsevägi õhkis aegumistähtaja ületanud laskemoona

"Eestisse tuleku hetkel oli see juba 20-30 aastat vana ja kümme aastat tagasi sai nendel eluiga täis," ütles toetuse väejuhatuse lahingumoona sektsiooni ülem, major Kaspar Saul, kommenteerides Sirgala harjutusalal lõhkeainesse mähitud tankitõrjegranaadiheitja Carl Gustav kumulatiivgranaatide õhkimist.

Aegunud laskemoon õhiti, kuna siis, kui see lõhkeks valel ajal, saaks sihtmärgi asemel pihta hoopiski selle laskjad.

Kogu laskemoona ei kasuta kaitsevägi aga õppuste käigus ära seetõttu, et laos peab olema ka sõjavaru.

Miks aga üldse hangitakse juba pikka aega laos seisnud kraami või mida teha sellega, mida ise enam ei kasuta, vastas major Saul: "Suuremad riigid müüvad oma vanemat moona nendele, kellel on rahakott natuke väiksem. Teised üritavad seda omakorda edasi müüa sinna, kus on mõni relvakonflikt käimas."

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) relvastuse kategooriajuht Ramil Lepp viitaski, et Eesti on kinkinud teenistusest väljaviidud Makarovi püstoleid Ukraina kaitseväele.

Osa Carl Gustavi vananenud laskemoonast ostab Rootsi tootja tagasi. Saabi esindajad mõõtsid oktoobri keskel laskemoona kütuse põlemisaega. Et seda Rootsi transportida, peab laskemoon olema piisavalt stabiilne.

"Kui stabiilsus on hea, siis meil on kokkulepe, et ostame osa laskemoonast teilt tagasi. See laskemoon on algselt Rootsis toodetud. Me võtame selle tagasi ja kaasajastame," selgitas Saab Dynamics AB tehnika müügijuht Tomas Persson.

Vana laskemoona hävitamisega saab kaitsevägi ka oma ladudesse ruumi. Lähiajal hangib Eesti laskemoona jalaväe lahingumasinatele, liikursuurtükkidele ja erinevaid miine. Laskmine õppustel ja sõjavaru hoidmine on tasakaalu küsimus.

Esmaspäevast neljapäevani lõhati umbes 2000 ühikut moona.