Ööpäevaga lisandus 101 koroonapositiivset

Möödunud ööpäevaga tehti ligi 1500 koroonatesti, neist positiivse tulemuse andsid 101. Positiivsete testide osakaal oli seega ligi 6,7 protsenti.

Enim nakatunuid lisandus taas Harjumaale (sh Tallinn), kus koroonaviirus diagnoositi 67 inimesel. Ida-Virumaale lisandus üheksa nakatunut.

Tartumaale ja Hiiumaale lisandusse mõlemasse kolm, Pärnumaale ja Lääne-Virumaale mõlemasse kaks nakatunut. Üks nakatunu lisandus Raplamaale, Jõgevamaale ja Järvamaale.

Teadmata ehk sissekirjutuseta oli 12 nakatunut.

Haiglaravil on 40 inimest, ööpäev varem oli neid 34. Neist juhitaval hingamisel kolm patsienti, ööpäev varem oli üks.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on nüüd 56,81. Maakonniti on see kõrgeim Raplamaal, kus näitaja on 111,2. Ida-Virumaa näitaja on 97,6 ja Harjumaa oma 66,1.

Koroonaviirus on nõudnud Eestis 73 inimese elu.