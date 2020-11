Popov: praegu pole vaja rangeid riiklikke piiranguid

Kui Lääne-Euroopa riigid juba panevad end uuesti lukku, siis koroonaviirusesse nakatumise numbrid Eestis räägivad, et ka meil läheb olukord järjest ärevamaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Popovi sõnul on Eestis praeagu progresseeruv viiruse levik.

"Täna on veel kõik meie kätes selleks, et ära hoida hullemat ja ära hoida karantiinimeetmeid, mida me täna näeme, et paljudes riikides on juba rakendatud. Me täna sellest ei räägi. Me räägime täna sellest, et meil on võimalik protsessi mõjutada," ütles ta.

Popovi sõnul on praegu näiteks poodides ja kaubanduseskustes näha, kuidas inimesed on unustanud distantsi hoidmise. Ta tuletab seda nõuet meelde ja soovitab kanda ka maski ning järgida muid terviseameti soovitusi.

Rangemad riiklikud piirangud on tema sõnul vajalikud siis, kui epidemioloogid ei suuda enam situatsiooni kontrollida ja nakatunute kontakte jälgida, nagu ongi juhtunud mitmel pool Euroopas.

"Me täna ei peaks rääkima tõsistest piirangutest. Me täna peame rääkima ennetusmeetmetest. Ja oleks väga rumal, kui Eesti praeguses olukorras, sest tegelikult nakatumismäär on üks madalamaid Euroopas, ei kasutaks võimalust, et me praegu laseksime oma šansi käest ära," rääkis Popov.

"Praegu ei ole see periood, kus katsetada, minna mistahes sümptomitega tööle või kooli. Praegu tuleb välismaalt saabudes eriti hoolikalt tervist jälgida ja mistahes sümptomite puhul võtta ühendust perearstiga, paluda testimist ja üldjuhul selle testi inimene ka saab," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ta lisas, et numbrite tõus teeb murelikuks ja ühiselt tuleb viiruse leviku kontrolli alla saamiseks pingutada.

Kiik on nädalavahetusel teemat arutanud nii peaministri, teadusnõukoja juhi, terviseameti juhi kui ka Tallinna linnapeaga.

"Praeguse teadmise pinnalt sellist n-ö lauslukkupanekut vaja ei lähe. Meie soov on seda ka kindlasti vältida, kuna viiruse levikul on loomulikult raske mõju nii tervisele, sotsiaalvaldkonnale kui ka ühiskonnaelule tervikuna, aga riigi laussulgemise mõju võib olla veelgi rängem," ütles Kiik.

Teadusnõukoda ja terviseamet esitavad teisipäevaks valitsusele ettepanekud viiruse edasise leviku takistamiseks.