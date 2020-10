Kesk-Euroopa on koroona leviku takistamisel viirusele alla jäämas

Kesk-Euroopa on kaotamas võitlust koroona levikule piiri panemises. Mitmel pool on olukord viimaste nädalatega niivõrd kriitiliseks muutunud, et üleriigilisi piiranguid on tugevalt karmistatud.

Kevadise nii-öelda ühiskonna sulgemise järel naasid pariislased üsna kiirelt oma tavapärase elu juurde, mis on nüüd kätte maksmas. Kolmapäeva õhtul teatas Emmanuel Macron uutest karmidest piirangutest, mis ühiskonna elu taas pausile paneb.

Eesti suursaadik Prantsusmaal Clyde Kull ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kõik sõltub nüüd sellest kui kaua isolatsioon kestab. "Hetkel on see välja kuulutatud 1. detsembrini. Aga president Macron on ka öelnud, et iga 15 päeva järel tehakse uus hinnang. Ehk siis, kui need arvud lähevad paremaks novembri keskel, on võimalus, et ka avatakse uuesti asutused," märkis Kull.

Samas on Belgias oktoobris toimunud tõeline koroonaplahvatus. Igal reedel on koroonastatistikas jõutud uue rekordini, et see siis nädala pärast juba kaugele unustusehõlma vajuks. Kõigepealt 5000 nakatunud, siis 10 000 ja 15 000 ning reedel juba üle 20 000 nakatunu päevas. See on teinud Belgiast Euroopa koroona tulipunkti.

Riik on palunud abi ka oma naabritelt, sest mõnes regioonis haiglakohti lihtsalt napib. Sel nädalal pidi Holland ühel hetkel teatama, et nemad abi enam anda ei saa, sest olukord on kontrolli alt väljumas sealgi.

Kuid õnneks on sellele statistikal ka positiivsem pool. Nimelt ei ole surmade arv kasvanud kevadega võrreldes kümnetes kordades. See ei lohuta küll eile elu kaotanud 132 inimese lähedasi, kuid annab lootust, et koroona teiseks laineks ollakse paremini valmis kui esimeseks.

Neljapäeval kohtusid videokõne teel Euroopa Liidu riigijuhid, kes rääkisid nii testimisest, vaktsiinidest kui ka vaktsiinide vastasest desinformatsioonist. Selles formaadis hakkavad riigipead nüüdsest kohtuma regulaarselt iga paari nädala tagant.