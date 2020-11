ERR Vilniuses: Leedu loodab Eesti turistidele ka tuleval aastal

Järjekordne koroonalaine räsib Leedut ja elu pealinnas Vilniuses tuksub tavalisest vaiksemalt, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Suvel oli haigust vähem ja turiste rohkem. Ametnikud ei ole veel jõudnud kokku lüüa, kui palju eestlasi sel suvel Leedus käis, aga üldine trend on selge - kõvasti rohkem kui varasematel aastatel.

"Neist enamiku jaoks oli esmane sihtkoht Vilnius, nii et tere tulemast Vilniusesse! Nooremad inimesed otsisid kultuurielamuste kõrval ööelu ja sotsiaalseid tegevusi, veidi vanemad inimesed otsisid loodust," rääkis Leedu turismiagentuuri peadirektor Dalius Morkvenas.

Esiturismiametnik lubab, et Eesti ja teised naaberriigid jäävad leedulaste tähelepanu keskmesse ka tuleval aastal. Kuni haiguse taandumise ja külaliste tagasitulekuni tuleb aga turismiettevõtted elus hoida.

"Praegu on meil riiklik programm meedikutele, kes töötasid pandeemia esimese laine ajal, riik maksab kinni nende puhkuse 200 euro ulatuses iga meediku

kohta ja meie peamised kuurordid on praegu täiesti täis," ütles Morkvenas.

Kõige keerulisem on päästa just suurte linnade nagu Vilnius hotelle. Riigi mõtted liiguvad välisturistidele kolmanda öö kinnimaksmise suunas.

Kohe Katedraali väljaku ääres asub Ambertoni keti hotell. Neil läheb keskmisest paremini ja päästeplaaniks on nad võtnud hinna allalaskmise ja kokkuhoiu sealt, kust võimalik.

Selle hotelli vastuvõtulauas on kardin ees ja ükski inimene külastajaid seal ei oota. Kui klient sinna läheb, siis saab ta ise võtta toakaardi koos kommidega, minna oma tuppa ja pärast samuti oma kaardi hotelli jätta ilma ühegi inimesega kohtumata.

"See idee sündis mitte üksnes koroonaajaks. Me näeme iseteenindusega check-ini meie hotellide tulevikuna. Võib-olla ainult viietärnihotellidesse jääb personal, aga väiksemad hotellid saavad iseteenindusega süsteemi. Meil on kõnekeskus, mis tagab kogu info klientidele 24/7. Kliendid ei pea ootama sabas 10-15 minutit, kõik toimub kergelt ja kiiresti," selgitas Ambertoni Vilniuse hotelli peadirektor Giedre Ramonaite.

Vanalinna ühel tuntumal tänaval, Piliesi tänaval on juba mitme suveniiripoe aknad tühjad ja uksed kinni. Aga on ka vastuvoolu ujujaid, kes just mõni kuu tagasi oma uksed avasid.

Traditsioonilised müügihitid nagu puidust lõikelauad ja pannilabidad on praegu jäänud näomaskide varju, mis on saanud leedupärase lahenduse.

Tundub, et kergem on neil, kes müüvad kaupa, mida ka kohalikud ostavad. Ometi näib šokolaadimüüja Ledina silmades maski kohal olevat rohkem lootust kui kindlat veendumust, et suudetakse vastu pidada.

"Praegu ostetakse palju kaasa. Vähesed jäävad siia istuma, siia tuleb siis oma nimi kirja panna. On tunda, et karantiiniga käib palju vähem inimesi," rääkis Ledina.

Iirimaalt pärit Mark on aga just praeguse erilise aja valinud Ida-Euroopa matkaks. Augustis alanud retkel on Tallinn, Pärnu, Haapsalu, Saaremaa, Tartu ja Riia juba selja taha jäänud.

"See on hea aeg rändamiseks, sest sellistes kohtades saab rohkem omaette olla, ei ole liiga palju inimesi. /.../ Me ei käi tavaliselt linnades, me reisime matkabussiga, siis me oleme pigem väljaspool suuremaid linnu, me oleme kuskil metsas, meie jaoks on sellisesse linna tulek haruldane," rääkis Mark.