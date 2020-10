Koroonagraafika: enamike riikide nakatumisnäitajad nädalaga halvenesid

Euroopa koroonakaardil on nädalases võrdluses näha kindel tendents - enamike riikide koroonaviirusesse nakatumise näitajad halvenesid.

Helsingin Sanomate veebilehel avaldatud Soome terviseameti võrdlusnumbrite järgi on Euroopa madalaimad nakatumisnäitajad praegu Soomes, Eestis, Norras, Serbias ja Kreekas. Kuid ka madalaima nakatumisnäitajaga viisiku numbrid on läinud selgelt halvemaks. Kui eelmisel nädalal olid need vahemikus 41 kuni 60, siis sel nädalal 50-111.

Soome tõusis sel nädalal ka Eestist mööda Euroopa madalaima nakatumisnäitajaga riigiks ning neljapäeval antud pressikonverentsil kiitsid tervishoiujuhid inimeste käitumist ja reeglitest kinni pidamist. Kuid juba reedel lisandus Soomes rekordilised 344 uut nakatumist ning lähipäevid näitavad, kas vahepealsed paranenud numbrid on möödanik.

Euroopa kõrgeima nakatumisnäitajaga riigid on praegu Andorra, Belgia, Tšehhi, Luksemburg, Sloveenia ja Šveits - nende viimase kahe nädala nakatumisnäitajad on vahemikus 852 kuni 1788.

Meie naabritest on Soome nakatumisnäitaja 50,1 , Lätil 124, Venemaal 153,5, Rootsil 185,8 ja Leedul 232,5. Enim kasvas naabritest nädalaga nakatumine Leedus (nädal tagasi oli näitaja 149,2).

Eelmisel nädalal oli Eesti koos Moldova ja Montenegroga nende kolme riigi seas, kelle viimase 14 päeva näitaja on langenud võrdluses enne seda olnud kahe nädala näitajaga. Nüüd on nende riikide seas Soome, Vatikan, Moldova, Island ja Montenegro.