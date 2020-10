Popov: Eesti on praegu Euroopas parim koht puhkamiseks

"Omavalitsused on välja pakkunud, muuseumid on terve linnalaagri kava välja pakkunud. Tasub minna kodulehtedele," soovitas Reps.

Valitsus soovitab veeta koolivaheaja Eestis. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et kui on reis, mida edasi lükata ei saa, siis tuleb arvestada eneseisolatsiooni kohustuse või testimisega. Leebemad on piirangud Läti, Leedu ja Soomega.

"Aga see ei ole kindlasti mõeldud turismi elavdava meetmena, vaid on eeskätt tingitud asjaolust, et me suhtleme Läti, Leedu ja Soomega aktiivselt. Me teama, millised on seal viiruse leviku olukorrad; me oleme näinud ka kevadel, läbi kogu kriisi, et Balti piirkond ja ka Põhjamaad on olnud madalama nakkuse levikuga See on ka põhjus, miks me saame teha teatud erireegleid ja lihtustusi oma naabritele," rääkis Kiik.

Terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov ütles, et Eestis on praegu tänu madalale nakatumise tasemele turvalisem kui enamuses Euroopa riikides ning seetõttu tasub koolivaheaeg veeta Eestis.

"Mina küll ei sõidaks kuhugi. Selliseid riike, kuhu on võimalik sõita, on ülivähe praegu ja Euroopas eriti. Nii et täna ma ütlen, et Eesti on Euroopas parim koht puhkamiseks," lausus Popov.

Haridusminister Reps ütles, et lapsed ei peaks jääma vaheajal vaid oma pere keskele. Samas peaks olema teada, kellega koos laps aega veedab.

"Kontaktide osas peab arvestama, et juhul, kui keegi on positiivne, et sa teaksid, mis on toimunud ja kus on toimunud. Kui me räägime natuke suurematest lastest, varateismelistest ja teismelistest, siis tuleks vaadata, mida korraldada ja kus korraldada, et kõik jääks ikka turvalisuse piiresse," lausus Reps.