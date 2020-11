Möödunud ööpäevaga lisandus 61 koroonapositiivset

Kokku tehti möödunud ööpäevaga 1056 koroonatesti, millest positiivsed olid 61. Positiivsete testide osakaal oli ligi 5,8 protsenti.

Enim nakatunuid lisandus taas Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 42 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kuus, Raplamaale neli, Saaremaale kaks, Tartumaale üks nakatumine. Teadmata ehk rahvastikuregistris sissekirjutust omamata oli kuus nakatumist.

Haiglaravil on 47 inimest (pühapäeval 43), neist juhitaval hingamisel kaks patsienti. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 72,31 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,5 protsenti. Koroonaviirus on Eestis nõudnud 73 inimese elu.

Harjumaa 42 nakatumisest 27 Tallinnas

Tallinna kolme juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega – kahel juhul haigestuti perekonna ringis, ühel juhul läbi töökontakti. Kahel juhul on haigus sisse toodud Soomest ja Venemaalt. Kolme juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumiste päritolu on täpsustamisel.

1. novembri Harjumaa juhtudest oli 22 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega – 11 perekonna ringis, neli töökohas, seitsmel juhul oli põhjuseks muu kontakt haigega. Nelja juhtumi puhul oli haigus sisse toodud Hispaaniast, Inglismaalt, Belgiast ja Kreekast. 17 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 3700 inimese, kellest 624 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 16 kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmanda töökoha koldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on kümme nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 33 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kuus inimest. Kaheksandas töökoha koldes ja spordikoldes on kummaski viis haigusjuhtu. Lasteaia koldes on viies haigestunut. Ürituse koldes kuus ja muud kontakti koldes seitse inimest.

Vangla koldes 93 nakatunut

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, ühel juhul saadi viirus koolist ja ühel juhul tuttavalt. Üks haigusjuht toodi sisse Inglismaalt

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21, Narva-Jõesuu töökoha koldega kümme, Sillamäe teise kooli koldega üheksa, Narva töökoha koldega seitse ning Narva lasteaia koldega seitse nakatumist. Vangla koldes on positiivse proovi andnud 93 inimest, neist kaks on vangla töötajad – siia on sisse arvestatud täna hommikul laekunud viis positiivset testitulemust, mis lähevad ametlikult homsesse statistikasse.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest haigestunud on 221.

Tartumaale lisandunud juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 348 inimest, kellest 52 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Üks Saaremaale lisandunud nakatumise juhtumi asjaolud on selgitamisel, teine rahvastikuregistri järgi Saaremaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 245 inimest, kellest 55 on haigestunud.