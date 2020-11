Päev enne USA presidendivalimisi valmistutakse pealinnas Washingtonis vägivaldseteks meeleavaldusteks, mis võivad kesta lausa mitu nädalat. Washingtoni politsei üritab kindlustada, et võimalikult paljud julgeolekuametnikud oleks tööl. Samuti on täiendatud rahutuste ohjeldamiseks vajalikku varustust.

Washingtoni kesklinnas Valge Maja läheduses on enamiku äride akendele ette löödud vineerid. Valmistutakse tõenäolisteks meeleavaldusteks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalikud ametnikud soovitavad äride omanikel jälgida kuritegude hoiatussõnumeid ja hoida kindlustuspoliisid läheduses. Kardetakse, et inimesed võvad olla tänavatel veel mitu nädalat pärast valimisi, sõltumata sellest kumb kandidaat võidab.

Üks Donald Trumpi toetaja Preston ütles, et meeleavaldused on juba igal pool ja protestijad ei austa julgeolekuametnikke. "Nad ei austa midagi. Nii et, praegu valmistutakse selleks, mis saama hakkab," ütles Preston.

"Me mõistame, et need valimised on ühed olulisemad ajaloos,

ja samuti usume, et vasakpoolsed ei tunnusta valimistulemust," lisas ta.



Joe Bideni toetaja Nadine kardab Trumpi toetajate lubadusi mitte tunnistada posti teel saadetud valimissedeleid ja lausa üleskutseid kodusõjaks. "Nii et, ma eeldan, et nad tulevad välja, kui Biden võidab. Kui Trump jääb ametisse, siis ma eeldan, et liikumise Black Lives Matter inimesed hakkavad tegutsema. Ükskõik kumb võidab, ma eeldan, et näeme pahandust ja vägivalda," arvas Nadine.



Olukorra muudab veel keerulisemaks see, et kuna tänavu hääletab rekordarv inimesi posti teel, siis võib tulemuste selgumine võtta tavapärasest rohkem aega.



USA sisejulgeolekuminister Chad Wolf ütles, et ministeerium teeb plaane igasugusteks kodanikurahutusteks. "Me mõtleme võimalikest suurtest rahutustest, mis tõukuvad kas valimistulemusest või tulemuste mitteselgumisest," sõnas Wolf.

Washingtoni politsei on vähendanud puhkusele minejate arvu, sest nad soovivad kindlustada, et järgnevate nädalate jooksul oleks tööl piisavalt julgeolekuametnikke.

Samuti on pealinn kulutanud 100 000 dollarit, et täiendada suvel ära kasutatud varusid, mis on vajalikud meeleavalduste kontrollimiseks. Võimalikeks rahutusteks valmistuvad ka rahvuskaardi liikmed.