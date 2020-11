Möödunud ööpäevaga avastati 299 uut nakatunut Vilniuses, 180 in Klaipedas, 138 Kaunases, 118 Šiauliais, 94 Telšiais, 91 Panevėžys, teatas Leedu rahvusringhääling LRT. ÖÖpäevaga suri neli koroonahaiget.

Kokku on Leedus pandeemia algusest registreeritud 19 091 koroonaga nakatunut, viiruse põhjustatud COVID-19-ga haigestunuid on 13 557. Haigusest on paranenud 5285 inimest.

Viiruse tõttu on Leedus surnud 186 inimest, veel 63 koroonaviirusega nakatunud inimest on surnud muul põhjusel.

Leedu rahvusringhäälingu teatel registreeriti laupäeval 1001 uut koroonaga nakatunut.