Kell 20 "Suud puhtaks": pensionisäästud petturitele?

Nii avalikkuse ette kui ka politseini jõuab aina enam lugusid inimestest, kes on sattunud pettuse ohvriks. Olgu selleks kiiret rikastumist lubav investeerimisskeem, ootamatult tärganud internetiarmastus või hoopis midagi kolmandat. Lugusid on seinast seina, kaotatud rahasummad või muu vara on sageli hämmastavalt suured ning pätid on leidlikud. Kuid nagu öeldakse - kui miski paistab liiga hea, et olla tõsi, siis enamasti ei olegi see tõsi. Aga mitte kõik ohvrid ei soovi ega julge petta saamisest rääkida, ei lähedastele ega ka politseile. Eriti siis, kui pettuse tõttu on kanda võetud võlakoorem. Kuigi tõenäosus oma vara tagasi saada võib olla väike, aitab iga infokild politseil kurjategijat tabada ja tulevased kelmused loodetavasti ära hoida. Kuidas aidata lähedast, kes abi otsida ei julge?

Olukorra teeb tänapäeval palju keerulisemaks ka tehnoloogia - internet ja erinevad digioskused loovad tänapäeval lõputuid võimalusi pätile enda identideedi peitmiseks või näiteks usutavate võltsdokumentide loomiseks. Kas internetikelme on üldse võimalik tabada?

Uue pensionireformi järel saavad inimesed tuleva aasta septembris teise pensionisambasse kogutud säästud välja võtta. Tasub olla etteaavaatlik, sest vabanev raha paneb pead tõstma ka erinevad petturid.

Saates osalevad politsei- ja piirivalveameti Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Sõmera; tehnoloogiaekspert Hans Lõugas; Tartu Ülikooli kognitiivse ja õiguspsühholoogia professor Talis Bachmann; vandeadvokaat Denis Piskunov; Tallinna vangla kaplan Allan Kroll ning lisaks prokuratuuri esindaja.

Oma loo räägib Peeter, kes on üks mitmest hiljuti avalikustatud kelmi Marek Tamme ohvritest. Peetrilt tinistati ahvatlevate äriideede ja -pakkumistega välja umbes 30 000 eurot. Kuuleme lugu ka telefonikelmide ohvrist, kel tuli investeerimiseks võetud kiirlaenude tagasi maksmiseks maha müüa suvekodu. Politseile ega perele ei ole naine oma lugu rääkida julgenud. Mida me nendest lugudest õppida saame?

"Suud puhtaks" alustab ETV-s teisipäeval kell 20. Saate meeskonda ootab ka vaatajate küsimusi petuskeemide ning kelmustega seoses, samuti kogemusi ja mõtteid. Toimetusele saab helistada numbril 69 88 954 ning kirjutada suudpuhtaks@err.ee.

Ka otsesaate ajal on avatud telefoniliin vaatajate küsimusteks ja kommentaarideks.