Tänavu esitati Tallinna Raekoja platsile püstitamiseks 26 kuusekandidaati. Neist kaheksa kasvab Tallinnas. Tallinn on kehtestanud reegli, et pakutav puu peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge ning jääma kõige rohkem 150 kilomeetri kaugusele pealinnast.

Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles "Aktuaalsele kaamerale", et pakkumisi oli väga palju.

"Kõige huvitavam oli see, et üks kuusepakkumine tuli meile Vantaast. Ja selgituses oli ka, et see jääb 150 kilomeetri raadiusse," ütles Haukanõmm.

Tänavu kutsub kesklinna valitsus huvilisi ära arvama – millises Tallinna osas kasvab kuusk, mis 19. novembril Raekoja platsile jõuab?

Puu istutamise ajal oli selle praegune omanik aastane ja kuuse istutas tema isa 1975. aastal. Tänaseks on kuusk peremehe arvates majale ohtlik, sest kasvab sellele väga lähedal.

Haukanõmme sõnul kaunistatakse ka kuusepuu tänavu teisiti kui varem. "Kindlasti ei näe selliseid punaseid lehve nagu eelmistel aastatel. Sga see selgub hetkel, mil advendituled süttivad," ütles Haukanõmm.