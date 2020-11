Ratas pakkus välja abielu rahvahääletuse küsimuse

Ratase sõnul peaks rahvahääletuse küsimuse sõnastus olema konkreetne. Ta pakkus välja järgmise sõnastuse: "Kas abielu peab jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?"

Ratas selgitas, et kui inimesed vastavad sellele küsimusele valdavalt "ei", siis on riigikogul võimalus, aga mitte kohustus teha perekonnaseaduses muudatusi.

"Aga kui valdav enamus vastab "jah", siis see on õiguslikult siduv ja riigikogu ei tohi muuta perekonnaseaduses abielu definitsiooni. Välja arvatud juhul, kui tehakse uus rahvahääletus ja tuleb uus vastus," sõnas Ratas.

Kommenteerides Kaja Kallase seisukohta, et abieluteemaline rahvahääletus tuleb muuta usaldushääletuseks valitsuse suhtes, vastas Ratas, et Reformierakond soovib teema poliitiliseks pöörata, kuna ei suuda erakonnasiseste eriarvamuste tõttu oma ühist seisukohta sõnastada. "Tegelikult pole Reformierakonnal ühtset seisukohta ja nad tahavad selle ettepanekuga lihtsalt välja vingerdada."

Milline on aga Keskerakonna ja tema isiklik seisukoht?

Ratas: "Keskerakond on laiapõhjaline rahvaerakond, kus on alati olnud arvamuste paljusus. Ja suurem enamus meie erakonnast on neid, kes toetavad abielu mehe ja naise vahel, aga erakonnas on ka neid, kes toetavad abieluõiguse laiendamist. Mina isiklikult olen traditsioonilise peremudeli toetaja. Mul on neli last, ma olen 15 aastat kiriklikult laulatatud ja ma toetan sellist mudelit," sõnas Ratas.