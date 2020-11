"Eesti seis on praegu raske ja väga tõsine. Viimasel kümnel päeval on olnud haiguspuhangu jõuline tõus. Põhiline küsimus on, kuidas me saame plaanilise raviga hakkama. Kuidas peab meditsiinisüsteem ja haiglad vastu," rääkis Ratas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Ratas ütles, et vestles terviseameti meditsiinistaabi juhi Arkadi Popoviga, kes kinnitas, et hetkel Eesti meditsioonisüsteem toimib.

"Aga kui võtta stsenaarium, kus PERH-is tuleb hakata looma COVID-19 tavapalati kohti, siis peame hakkama plaanilise ravi kohti sulgema. Ja see on koht, kus peame mõtlema teatud piirangutele. Tegelikult hakkame juba sel nädalal piiranguid kaaluma. Homme arutame ja arutame järgmisel nädalal."

Kolmapäevase seisuga on Eestis koroonaviirusega haiglates 44 inimest, neist kaks juhitaval hingamisel.

"Kui nende osakaal hakkab tõusma, siis peame intensiivravi kohti tõstma ja võtma ära plaanilisest ravist. See ei tähenda plaanilise ravi lõpetamist, vaid pidurdumist," rääkis Ratas.

Milliseid piirangud võib valitsus kehtestada, seda Ratas täpselt rääkida ei soovinud, kuid tõi näiteks ühe võimaluse.

"Eestis võib koguneda 2000 inimest väljas ja 750 sees. Näiteks Norras on need näitajad 50 sees ja 600 väljas. Siin tuleb tõsiselt mõelda nende arvude üle ehk kui palju lubatakse inimesi ühel üritusel osaleda. Aga ka maskide kandmise soovitus kaubanduskeskuses, kinodes-teatrites, neid küsimusi peame vaatama. Ärge lugege siit välja, et hakkame kohe teatreid-kinosid sulgema, aga teatud usaldusmeetmeid peame rohkem rakendama."

Ratas ütles, et inimesed ise peaksid vältima kontakte, testima esimesel võimalusel, kandma maske ja kui tööandja võimaldab, jääma kindlasti kaugtööle.

"Lisaks on mul üks suur palve. Jätame tänavu jõulu- ja aastalõpupeod ära. See on kontaktide ja pidude haigus. Samuti võiks inimestel mobiilirakendus HOIA olla alla laaditud."

Ratas kinnitas, et eriolukorra kehtestamine hetkel Eestis laual ei ole.

"Mis kuu, kahe või kolme pärast toimub, see on sama hea kui kohvipaksu pealt ennustada. Täna on valitsusel tahe töötada suunas, et me ei pea kehtestama eriolukorda ja saame läbi teatud piirangutega. Aga väga oluline on ka inimeste enda distsipliin, et nakkuse levik ei oleks nii suur kui teistes riikides."

Ratas lisas, et kuna üha enam inimesi põeb haigust sümptomiteta, siis ainus asi, mis selle vastu aitab, on distantsi hoidmine.