Iga-aastane grippi haigestumine on absoluutarvuliselt suurem kui sel aastal koroonaviirusega nakatunud inimeste arv, kuid haigusega COVID-19 sureb viis kuni kümme korda rohkem inimesi, ütles terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov Vikerraadio saates "Uudis +".

Popov selgitas, et terviseamet teeb iga-aastaselt gripiseiret. 2017-2018 gripihooajal haigestus Eestis 55 000 inimest, kellest suri 94. Kuid koroonaviirusega on nakatunud 5500 inimest, kellest on surnud 73 inimest.

Seega on gripp Popovi sõnul viis kuni kümme korda madalama suremusega kui koroonaviirus. Ta lisas, et gripil on olemas nii vaktsiin kui ka ravim, kuid koroonaviirusel pole kumbagi.

Samas ütles Popov, et kevadel oli intensiivravil viibinud koroonapatsientide suremus 16-18 protsenti, kuid praegu on see nullilähedane.

Koroonaviirusega haiglasse sattunud patsiendid vajavad erilist lähenemist

Popov sõnas, et aktiivravi voodikohti koos järelravi voodikohtadega on Eestis kokku 5500. Samas pole Popovi sõnul plaanis kõiki neid kohti koroonahaigete kontekstis kaasata.

"Nakkuspatsientide käsitlus näeb ette väga spetsiifilisi meetmeid, infektsioonikontrolli meetmeid ja isikukaitsevahendite kasutamist, /---/ meedikute elu on kordades raskem, kui nad töötavad COVID-patsiendiga," selgitas Popov.

Ta ütles, et igapäevaselt on Eestis hõivatud 70-75 protsenti voodikohtadest. Ta lisas, et samas ainult viis kuni kuus protsenti koroonahaigeid vajab haiglaravi. Neist omakorda vajab intensiivravi viis kuni kümme protsenti inimestest.

"Aga kui meil tekib üldine haigestumise tõus, koos sellega kahjuks need numbrid hakkavad kasvama," ütles Popov.

Popov selgitas, et praegust ravivõimekust saaks koroonapatsientide ravimiseks tõsta, kuid selle arvelt tuleks plaaniline ravi peatada. Tema sõnul on haiglate maksimaalne ravivõimekus intensiivravis 340 voodikohta, kuid see sõltub ka personali olemasolust.

Üle saja Eesti arsti saab täiendkoolitust, et töötada hingamisaparaatide juures

Popov ütles, et Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Anestesioloogia Seltsiga töötas välja õppeprogrammi, milles koolitatakse meditsiinitöötajaid raskeid koroonahaigeid ravima.

"Selles programmi osaleb [Eestis] rohkem kui 100 inimest kokku ja suurem osa neist läbib programmi selleks, et neist saaks koolitajad ehk instruktorid," ütles Popov ja täpsustas, et koolitustel osaleb muu hulgas nii üldarste, õdesid kui ka sisearste.

Programmi viiakse läbi e-õppes ning Popovi sõnul tuleb lõpus teha ka eksam, kuid kogu koolitus on arstidele tasuta.

Eesti tervishoiusüsteem tuleks toime 300-400 haiglaravi vajava koroonapatsiendiga

Popov selgitas, et kui lähinädalail haigestumiste arv kasvab, suureneb ka haiglaravi vajavate inimeste arv. Tervishoiusüsteem tuleks Popovi sõnul toime 300-400 koroonapatsiendiga.

Intensiivravis saaks korraga olla 30-40 patsienti, ütles meditsiinistaabi juht.