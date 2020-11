Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 18 092 inimest.

Ööpäevaga suri Leedus COVID-19-ga seitse inimest ja veel kaks koroonahaiget teistel põhjustel. Haigus on nõudnud Leedus 182 elu.

Praegu on Leedus 12 765 aktiivset COVID-19 juhtu ning isolatsioonis on 35 403 inimest. COVID-19-st on tervenenud 5082 inimest.

Lätis leidis viimase ööpäevaga kinnitust 313 uut koroonanakkuse juhtu ja suri kuus COVID-19 haiget, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Viimase ööpäevaga tehtud rekordilisest 7328 testist oli 4,3 protsenti positiivsed.

COVID-19 nõudis ööpäevaga kuue 60-90-aastase inimese elu, haiguse ohvrite arv kerkis sellega 85 inimeseni.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 6752 inimest. Haigusest on tervenenud 1444 inimest.

Soome terviseamet täpsustas pärastlõunal koroonaga nakatunute numbrit, suurendades hommikul teatatud nakatunute arvu 293-le. Kokku on Soomes registreeritud 16 930 nakatunut

Enim nakatunuid - 188 avastati Helsingi and Uusimaa haiglapiirkonnas, 35 uut nakatunut tuvastati Edela-Soomes ja 15 Vaasa haiglapiirkonnas.

Soomes on viimase kahe nädalaga kindlaks tehtud 2859 nakatumist, mida on 163 võrra vähem kui eelnenud kahe nädala jooksul.