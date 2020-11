Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogusse järgmise aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on 861,5 miljonit eurot, mis on 4,6 protsenti enam kui tänavu aasta alguses kinnitatud eelarve.

Majandust ergutavate investeeringute kogumahuks on planeeritud 165,6 miljonit eurot, mis on 17 protsenti enam kui käesoleval aastal, teatas linnavalitsus

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul suunatakse enim investeeringud teedeehituse, hariduse ja linnatranspordi valdkonda

Tallinn võtab investeeringute finantseerimiseks laenu kokku kuni 70 miljonit eurot. "Suuname kulutuste katteks ka parematel aastatel kogutud reservidest kuni 21,8 miljonit eurot, seejuures jääb linna netovõlakoormus tasemele 35,5 protsenti. See on üle kahe korra väiksem võlakoormus kui praegu lubatud 80 protsenti," selgitas Kõlvart.

Investeeringute katteks kavandatava laenu tegelik vajadus sõltub nii linna tulude laekumisest järgmise aasta kestel, linna likviidsete vahendite jäägist kui ka planeeritud investeeringute elluviimisest.

Järgmiseks aastaks on kavandatud koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamise kulude katteks reservi miljon eurot.

Enim investeeringuid haridusse

Linna tulud vähenevad kokku ühe protsendi võrra: väheneb nii üksikisiku tulumaksu tulu, saadavad toetused kui ka maamaksu ja dividenditulu.

Üksikisiku tulumaksu laekumine väheneb prognoosi järgi pool protsenti, toetused 1,9 protsenti.

Linna peamise tuluallika, tulumaksu tulu väiksema laekumise peamiseks põhjuseks on kriisist tingitud tulusaajate arvu vähenemine käesoleval aastal. "Lähtume konservatiivsest prognoosist, et tulusaajate arv 2021. aastal ei kasva," ütles Kõlvart.

Kõige suurema osakaaluga linnaeelarve tegevuskuludest on haridusvaldkond, moodustades 41,1 protsenti kuludest ehk kokku 277,3 miljonit eurot. Haridusvaldkonna investeeringud moodustavad 29,2 protsenti linna kogu investeeringute mahust, seda kokku summas 48,4 miljonit eurot.

2021. aastal renoveeritakse Tallinnas kolm kooli ja neli lasteaeda, laienduse saab kaks kooli, Nõmme gümnaasium saab spordihoone.

Kultuurivaldkonna investeeringud moodustavad eelarvest 16,8 miljonit eurot ning suurimateks projektideks on Tallinna Linnateatri, Tallinna loomaaia ja Tallinna botaanikaaia arendamine.

Spordivaldkonna investeeringute maht kasvab kokku 5,6 miljoni euroni, suuremad neist Tallinna Spordihalli renoveerimine ja Kadrioru staadioni renoveerimistööd.

Raha Peterburi tee projekteerimiseks

Linnatranspordi valdkond moodustab linna kuludest 14,1 protsenti, seejuures on liiniveokuludeks järgmise aasta eelarves kavandatud 86 miljonit eurot ning linnatranspordi investeeringute maht kasvab 3,7 miljonile eurole. Selle toel soetatakse järgmisel aastal 100 uut gaasibussi ja laiendatakse koolibusside kasutust.

Rattastrateegia elluviimiseks on linnaeelarvessse planeeritud 8,3 miljonit eurot.

Teede ja tänavate ning tänavavalgustuse korrashoiuks, ehituseks ja rekonstrueerimiseks on järgmise aasta eelarves kavandatud kokku 35,8 miljonit eurot.

Kavas on alustada Peterburi tee renoveerimise projektiga, järgmisel aastal on kavas remondiprojekti koostamine. Abilinnapea Kalle Klandorf ütles, et projekt loodetakse sügisel valmis saada ning kui ilm lubab, alustatakse juba järgmisel aastal ka ehitustöid.

Töid jätkatakse Mustakivi tee läbimurdega. Taastusremont tehakse Kunderi ja Tulika tänaval, vanalinna alustatakse Pika tänava rekonstrueerimistöödega. Klandorfi sõnul tehakse järgmisel aastal korda pool tänavast, Paksust Margareetast kuni Rohelise turuni. Vanalinnas on tänavate remonditöid kavas ka järgnevatel aastatel ning välja jõutakse ka Raekoja platsile, lausus Klandorf.

Järkatakse ka Rannamõisa tee 2+2 maanteeks ehitamist, Tiskre oja truubist hakatakse töödega liikuma linna suunas.

Heakorda investeerib Tallinn uuel aastal 17,1 miljonit eurot, millest enam kui 10 miljonit eurot on plaanitud kokku 15 pargi ja roheala korrastamiseks, rekonstrueerimiseks ja ka rajamiseks.

Ligi 33 hektarile planeeritava Eesti suurima, Tondiraba pargi ehituseks on kavandatud kokku kuus miljonit eurot.

Mänguväljakuid ja pargielemente rajatakse, laiendatakse ja rekonstrueeritakse kokku 2,6 miljoni euro eest.

Pensionilisa tõstetakse 125 euroni

Sotsiaalhoolekande valdkonnas jätkatakse seniste toetusmeetmetega, kui ka laiendatakse nii ajutisi kui ka püsivaid toetusmeetmeid abivajajatele. Nii on järgmisest aastast kavandatud eakate toetust ehk linna pensionilisa tõsta 125 eurole, aastas kulub sellele toetusele linnaeelarvest kokku 11,4 miljonit eurot.

Sotsiaalhoolekande valdkonna kulud kasvavad tuleval aastal tänavusega võrreldes 9 protsenti, ulatudes kokku 57,8 miljoni euroni.

Investeeringuid teeb linn sotsiaalhoolekande valdkonnas 9,2 miljoni euro eest, sealhulgas alustatakse Iru hooldekodu õenduskodu ehitust.

Abilinnapea Betina Beškina ütles, et raha on kavandatud ka Tallinna haigla ettevalmistustöödeks, täpsemalt on eelarves planeeritud 1,5 miljonit eurot projekteerimiseks.

Esmakordselt on linna eelarves planeeritud vahendid ka kaasava eelarve projektile kokku summas 800 000 eurot.