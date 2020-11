Haiglad on asunud koroonaosakondi laiendama

Reede seisuga on Eestis haiglaravil 52 koroonaviiruse patsienti ning nende arv on viimasel nädalal kasvanud pea neljandiku võrra. Kuna lähiajal on oodata haiglaravi vajajate arvu kiiret kasvu, siis on asutud haiglate koroonaosakondi laiendama.

Tallinnas kehtib seni kokkuleppe, et haiglaravi vajavad koroonapatsiendid suunatakse Lääne-Tallinna nakkuskliinikusse, et teistes haiglates saaks plaaniline ravi jätkuda. Kuigi voodikohti seal veel esialgu on, ütleb haigla juht Imbi Moks, et tegelikult on olukord päris hull.

"Täna on sees 23 patsienti, valmidus on COVID patsiente ravida 53 voodikohal ja lähiajal on plaan veel avada seitse voodikohta ja siis osutada ravi veel 60 voodikohal," ütles Moks.

Moksi sõnul saab haigla esialgu oma personaliga hakkama, enamus patsiente intensiivravi ei vaja, kuid mõned inimesed on saadetud Põhja-Eesti regionaalhaiglasse kolmanda astme intensiivravile.

Kui kiiresti olukord tervishoiusüsteemi jaoks halveneb, sõltub Moksi sõnul nakatunute vanusest. Kui haigus jõuab eakateni, jõuab kriis kätte kiiresti.

Reedel arutati haiglas, millal tuleb hakata piirama plaanilist ravi.

"Eelkõige mõjutab just personalivõimekus meie plaanilise töö piiramist. Praegu meil veel plaaniline töö käib täies mahus, aga mida enam me peame suunama personali nakkuskliinikusse appi, seda enam hakkame ka plaanilist tööd piirama," märkis Moks.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on kuus intensiivravi kohta koroonahaigetele ja reede seisuga on ravil neli inimest. Kui järgmisel nädalal tervishoiusüsteemis ohutaset tõstetakse, siis eraldab haigla koroonapatsientide ravimiseks veel kaheksa intensiivravi voodikohta.

"Praegu meil veel on intensiivravi ressurssi, aga ma reedel andsin juba kirurgiakliinikule teada, et need kirurgilised haiged, kes vajavad peale lõikust intensiivravi, et me vaataksime juba üle. Me ei piira veel (plaanilist ravi), aga me hoiame vaikselt valmidust, et kui COVID haigete hulk tuleb, siis me oleme valmis hakkama prioritiseerima," rääkis Talving

Eesti haiglates on praegu 101 voodikohta koroonpatsientide raviks ning 14 kohta kolmanda astme intensiivravis, terviseameti meditsiinistaabi juhi Arkadi Popovi sõnul tuleb neid juba järgmisel nädalal juurde luua.

"Lähtudes sellest me planeerime alates 12. novembrist tõsta praktiliselt kõikide aktiivravihaiglate ravivõimekust COVID patsientide ravi jaoks plaanile A2, mis meie jaoks tähendab seda, et meil sellest kuupäevast voodikohtade arv tõuseb kuni 159-ni," ütles Popov.

Kuna Hiiumaal on haigestumine viimastel päevadel kiiresti kasvanud, siis on plaanis lähiajal tõsta ka sealse haigla ravivõimekust.