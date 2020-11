Lätis leidis ööpäevaga kinnitust 404 uut koroonaviiruse juhtumit, mis on uus nakatunute rekord, teatas laupäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus (CDC).

Reedel tehti 6651 koroonatesti, millest 6,1 protsenti olid positiivsed. Keskus selgitas varem, et Euroopa Liidus peetakse seda näitajat oluliseks, sest kui see on üle nelja protsendi, peetakse haiguse levikut kiireks ja kontrolli alt väljunuks.

Viimase ööpäevaga suri üks koroonapatsient, vanuserühmas 80-85 eluaastat.

Lätis on kokku kinnitust leidnud 7880 nakatumist koroonaviirusega, 1444 patsienti on tervenenud.