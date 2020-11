Terviseameti andmetel lisandus kõige enam ehk 95 positiivset testi Harjumaale.

Ida-Virumaale lisandus kaheksa, Pärnumaale, Raplamaale ja Tartumaale lisandus kaks positiivset testitulemust. Hiiumaale, Järvamaale, Valgamaale ja Viljandimaale lisandus üks positiivne tulemus. Rahvastikuregistris puudus 12 positiivse tulemuse saanud inimesel elukoht.

Harjumaa 95 uuest juhtumist 76 on Tallinnas. 13 põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Kolmel juhul toodi haigus sisse Venemaalt, Inglismaalt ja Küproselt. Nelja juhtumi päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 7600 inimese, kellest 1023 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 21 kollet. Kooli koldeid on kolm kokku 15 inimesega, lasteaia koldeid on üks kokku viie inimesega, töökoha koldeid on seitse kokku 119 inimesega, ürituste koldeid on kolm kokku 28 inimesega ja muu kontakti koldeid on neli kokku 27 inimesega. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle 65 inimesega, haiglakolle 15 inimesega ja Tallinna vangla kolle üle 10 inimesega.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest kolm lisandus Viru vangla koldesse. Kahel juhul toimus nakatumine pereringis, kahel juhul läbi tuttavate ja ühel juhul toimus nakatumine koolis.

Ida regiooni tööpiirkonnas on kümme aktiivset kollet. Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 3000 inimest, kellest haigestunud on 456.

Tartumaale lisandunud kahe juhtumi puhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Viljandimaale toodi haigus sisse Saksamaalt ja Valgamaa juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 900 inimest, kellest 151 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 34 inimesega hooldekodu kolle.

Hiiumaale lisandunud nakatunu sai viiruse tutvuskonnast. Ühe Pärnumaa juhtumi puhul toodi haigus sisse Molodvast, teise nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 650 inimese, kellest 98 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 13 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus.

Suri üks inimene

9. novembri hommiku seisuga viibib haiglas 60 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti. Pühapäeval suri Lääne-Tallinna keskhaiglas 58-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 76 koroonaviirusega nakatunud inimest.

9. novembri seisuga on tervenenud 4205 inimest.

Eestis on kokku tehtud ligi 280 000 esmast testi, nendest 6250 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.