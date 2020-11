ERR Brüsselis: Euroopa liidrid Bidenit õnnitlema veel ei tõtta

Ajal, mil Ameerika Ühendriikides endiselt loetakse mitmes kaalukeeleosariigis hääli, on Euroopa liidrid endiselt äraootavalt seisukohal. Siiani pole peale Sloveenia peaministri Janez Jansa ükski riigijuht oma õnnitlusi kummalegi kandidaadile saatnud.

See vaikus on tegelikult märgiline ning seda võib tõlgendada kahel eri moel. Esimene tõlgendus viitab sellele, et Euroopa liidrid lihtsalt austavad sedavõrd sügavalt Ameeeriak Ühendriikide demokraatiat. See tähendab, et demokraatlikesse protsessidesse ei sekkuta ning võitjat õnnitletakse siis kui tulemus selge.

Teine tõlgendus on aga see, et Euroopa liidrid lihtsalt ei julge Joe Bidenit õnnitleda, sest Trumpi ootamatu võidu korral oleksid nad erakordselt kehvas seisus. Trump ilmselt ei unustaks seda kunagi.

Seega ongi riigijuhtidel pigem targem oodata ära ametlikud tulemused. Kuid küsimus on selles, mis on ametlikud tulemused. Kas on need tulemused, mis selguvad siis kui kõik hääled on kokku loetud või need, mis selguvad pärast kõiki kohtuvaidlusi järgnevate nädalate ja kuude jooksul.

Seda on raske öelda, kuid vastus on ilmselt Angela Merkeli, Emmanuel Macroni või Boris Johnsoni otsustada. Suure tõenäosusega on keegi neist kolmest see, kes esimesena julge sammu ette võtab, millele järgnevad riburada pidi juba kõik ülejäänud. Tegelikult on nende käest valimistulemuste kohta ka küsitud, kuid nad on seni õnnitlemisest keeldunud.

Samas on selle julge sammu on näiteks ära teinud juba Poola endine välisminister, tänane europarlamendi liige Radoslaw Sikorski. Ta on ilmselt kõige tuntum poliitik, kes selle avantüüri ette on võtnud. Temast jõudsid ette ka kaks Saksa ametikaaslast Euroopa Parlamendist, kes õnnitlesid Bidenit kohe pärast seda, kui viimane Pennsylvanias Trumpist möödus.

Samas on näiteid ka poliitikutest, kes on õnnitlenud Trumpi. Üheks neist oli Sloveenia peaminister Janez Jansa, kes saatis oma õnnesoovid Trumpile juba kolmapäeva hommikul. Kui hiljem selgus, et Trumpi šansid ei olegi enam nii head, siis küsis väljaanne The Politico Jansalt arvamusavalduse kohta. Jansa sõnul õnnitles ta tegelikult vabariiklaste parteid, aga see on ilmselge vale, sest tema sõnumis oli kirjas Donald Trumpi nimi.

Selle aplombi kõrval pole ükski teine juhtiv poliitik tihanud seisukohta võtta. Ja targem ongi, sest kaotada on oluliselt rohkem kui võita.