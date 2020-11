Maailma liidrid õnnitlesid Bidenit valimisvõidu puhul

"Palju õnne, Joe Biden ja Kamala Harris. Meie riigid on lähedased sõbrad, partnerid ja liitlased. Meie vahel on suhe, mis on ainulaadne kogu maailmas. Ootan koostööd teie mõlemaga," kirjutas sotsiaalmeedias Kanada peaminister Justin Trudeau.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that's unique on the world stage. I'm really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

"On hea, et lõpuks on arvud teada. Ootame koostööd järgmise USA valitsusega. Soovime investeerida sellesse, et transatlantiline koostöö saaks uue alguse," teatas Saksa välisminister Heiko Maas.

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) November 7, 2020

Iiri peaminister Micheal Martin õnnitles Bidenit võidu puhul ning märkis, et too on olnud iirlaste sõber kogu elu. "Ma ootan meie koostööd. Ma ootan ka teda tagasi koju, kui olukord seda taas lubab," kirjutas Martin.

I want to congratulate the new President Elect of the USA @JoeBiden Joe Biden has been a true friend of this nation throughout his life and I look forward to working with him in the years ahead. I also look forward to welcoming him back home when the circumstances allow! ???????? ???????? — Micheál Martin (@MichealMartinTD) November 7, 2020

Oma õnnitlused edastas ka Suurbritannia peaminister Boris Johnson. "Palju õnne Joe Bidenile valimisvõidu ja Kamala Harrisele ajaloolise saavutuse puhul," kirjutas Johnson.

Kreeka peaminister ütles, et Biden on olnud tõeline Kreeka sõber. "Ma olen kindel, et meie riikide vaheline suhe tugevneb veelgi," kirjutas Kyriakos Mitsotakis.