Valge Maja ametniku sõnul tunnistab Trump ausate valimiste tulemusi

USA president Donald Trump aktsepteerib hääletustulemusi, kui läbi on viidud vabad ja õiglased valimised, ütles pühapäeval Valge Maja ametnik.

"President tunnistab vabade ja ausate valimiste tulemusi," sõnas ta.

Trump pole Joe Bideni võitu presidendivalimistel veel tunnistanud ja on lubanud need vaidlustada. Tema kampaaniameeskond on esitanud mitmes osariigis hääletustulemuste suhtes hagi.

Anonüümsust palunud Valge Maja ametniku sõnul järgib Trumpi administratsioon kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid, mis puudutavad võimu üleandmist uuele valitsusele.