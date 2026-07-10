USA meedia: Trump vallandas vahevalimiste eel valimiskomisjoni liikmed

USA president Donald Trump vallandas neljapäeval enne novembris toimuvaid vahevalimisi kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda, teatas USA meedia.

Parteideülese valimisabikomisjoni (EAC) eesotsas on tavaliselt neli volinikku, kuid kaks vabariiklaste esitatud volinikku astusid varem sel aastal tagasi, vahendas USA Today.

Mõlemad vallandatud volinikud olid ametisse nimetatud demokraatide poolt ning said neljapäeval e-kirja, milles teatati nende vallandamisest, kirjutas väljaanne.

"President Donald J. Trumpi nimel teatan teile, et teie ametikoht valimisabikomisjoni volinikuna lõpetatakse viivitamatult," seisis Valge Maja ametniku e-kirjas ühele vallandatud volinikule, vahendas CNN.

Demokraadid mõistsid sammu hukka ning kõrged valimisametnikud nimetasid seda vastutustundetuks ja ohtlikuks.

Ka vabaühenduse Brennan Center for Justice tegevjuht Michael Waldman nimetas vallandamisi sügavalt murettekitavaks.

EAC loodi 2002. aastal ning see sertifitseerib hääletusseadmeid ja haldab sadu miljoneid dollareid föderaaltoetusi valimiste korraldamiseks, vahendas CNN.