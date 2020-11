Kui Mart ja Martin helme ütlevad, et USA-s on presidendivalimistel viidud läbi süstemaatiline ja laiaulatuslik valimispettus, siis selle kohta ühtegi vettpidavat tõendit ei ole, ütles poliitikaekspert Andreas Kaju "Aktuaalsele kaamerale".

Kaju märkis, et kuna tänavused valimised olid koroonapandeemia tõttu tavapärasest erinevad, siis ei ole mõned ebakorrapärasused välistatud.

"Üheski osariigis seni ühtegi valimispettust ei ole tuvastatud. See ei tähenda, et seda ei pruugi veel juhtuda. Ma arvan, et kui 160 miljonit inimest hääletavad ja neid loetakse üle pandeemia tingimustes, kus üle 100 miljoni hääle on kirja teel laekunud, sest inimesed füüsiliselt ei saanud või ei julgenud hääletama minna, siis kindlasti mittekorrapäraseid asju juhtub," kommenteeris Kaju.

Trump jätkab Kaju hinnangul oma kampaaniat, sest ta on võlgades.

"Trumpi kampaania üleskutsed avalikele kogunemistele on seotud eeskätt nende kohtuasjadega, et survestada kohapealseid kohtuinstantse nendes osariikides, mis on kohtuesinduse PR-i üks võimalik tegevus. Teine eesmärk on raha koguda, sest Trump on võlgades. Biden ja demokraadid kogusid väga palju rohkem raha, sest demokraatide annetajad olid entusiastlikumad sel korral," rääkis Kaju.