"Me elame ajal, kui maailm on väga ebakindel ja ärev ning samuti on kasvanud globaalne konkurents. Praegu on palju regionaalseid konflikte, mis võivad valearvestuste korral eskaleeruda," rääkis Briti relvajõudude staabiülem Nick Carter usutluses telekanalile Sky News.

Täpsustavale küsimusele, kas ta näeb ohtu maailmasõja puhkemiseks, vastas Carter: "Ma räägin, et on risk ja me peame olema teadlikud sellistest riskidest."

Carter rääkis Briti sõjaohvrite mälestuspäeva puhul antud intervjuus, et on oluline mäletada neid, kes on varasemates sõdades hukkunud, kuna see on hoiatuseks uute vigade tegemise eest.

"Kui unustada sõjaõudused, siis tekib suur oht, kus inimesed leiavad, et sõtta minek on mõistlik asi," rääkis Carter. "Me võime mõelda, et ajalugu ei korda ennast, kuid sellel on rütm. Ning kui vaadata tagasi eelmisele sajandile, siis on vaieldamatu, et oli eskaleerumine, mis viis valearvestusteni ja lõppkokkuvõttes sellise ulatusega sõjani, mida ma loodan, et me enam kunagi ei pea nägema," märkis Briti relvajõudude juhataja.