Leedus uus nakatumisrekord - koroonaviirus leiti 1980 inimesel

Leedus registreeriti viimase ööpäevaga 1980 koroonaviirusega nakatunut, mis on uus nakatumisrekord. Viiruse tõttu suri neli inimest.

Leedu terviseameti teatel tehti viimase ööpäeva jooksul 7170 testi, mis tähendab, et viirus avastati 27,6 protsendil testitutest. Kokku on pandeemia algusest alates Leedus tehtud 1,1 miljonit koroonatesti, neist positiivsed on olnud 24 699.

Koroonaviiruse tõttu on haigestunud 18 723 inimest, viirusest põhjustatud COVID-19 tõttu on surnud 207 inimest. Viimase ööpäevaga suri neli eakat inimest.

Viiruse tõttu on haiglas 818 Leedu elanikku, neist 74 on intensiivravis, 44 kunstlikul hingamisel.

Leedu terviseameti teatel on praegu haiglates hõivatud umbes pooled voodikohad, samuti on täis pooled intensiivravi 611 kohast.

Lätis 215 uut nakatumist

Lätis registreeriti viimase ööpäeva jooksul 215 inimese koroonaviirusega nakatumine, teatas sealne haiguste ennetamise ja kontrolli keskus pühapäeval.

Viirusest põhjustatud COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul kolm inimest vanuses 70-95.

Viimase ööpäeva jooksul tehti Lätis 3744 koroonatesti, positiivsete testide osakaal oli 5,7 protsenti.

Kokku on Lätis nakatunud koroonaviirusse 8095 inimest, pandeemia on nõudnud 99 inimese elu.