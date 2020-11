"Mullu Washingtonis Joe Bideniga kohtudes ei jäänud kahtlust, et äsja Ameerika järgmiseks presidendiks valitu jaoks on oluline, et iga inimene tunneks ennast ühiskonnas kaitstuna ja hoituna sõltumata tema päritolust ja tema loost. Tema usk sellesse, et tegelikult on inimesed head, mitte kurjad, oli vankumatu," kirjutas Kaljulaid pühapäeval sotsiaalmeedias.

"Ameerika on olnud varem, on olnud praeguse administratsiooni ajal ja jääb ka tulevikus Eesti jaoks oluliseks liitlaseks. Meie suhete ja koostöö aluseks on ja jäävad demokraatlikud väärtused. Ootame USA ja Eesti vaheliste suhete jätkumist nii, nagu see 30 aastat on toiminud - laiapindse toetusena, mis ulatub läbi kongressi ja senati ja läbi erinevate maailmavaadete, sest meie riike ja rahvaid ühendavad samad põhiväärtused ja sügav usk universaalsetesse inimõigustesse. Me jätkame nende suhete tugevdamist," kinnitas Eesti riigipea.

"Peame üheskoos, kas siis kahepoolselt või rahvusvahelistes organisatsioonides, seljad kokku panema, et võidelda kliimamuutuste vastu ja seisma selle eest, et maailm oleks demokraatlikum, inimõigusi ja vabadusi austav, nõrgemaid kaitsev," märkis Kaljulaid.

Ta soovis Bidenile ja tulevasele asepresidendile Kamala Harrisele jõudu ettevalmistusteks ja sisseelamiseks.