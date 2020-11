Siseminister Mart Helme ebasõbralikest sõnadest seksuaalvähemuste pihta puhkenud eelmise valitsuskriisi haavad ei ole veel paranenud, kui juba peab peaminister Jüri Ratas isadepäeva toimetused kõrvale lükkama ja uut skandaali lappima.

Ministrite Mart ja Martin Helme sõnavõtud USA valimistulemusi hinnates ei ole tõsiseltvõetavad ja on isegi absurdsed, nad peavad lõpetama koheselt Eesti ja USA suhete õõnestamise, oli Ratas oma avalikus hinnangus koalitsioonipartneri suhtes tavatult otsekohene.

Mis siis juhtus? Rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme ründasid EKRE raadiosaates USA presidendivalimisi ja valitud presidenti Joe Bidenit.

Ei ole üldse küsimustki selles, et need valimised on võltsitud, ütles rahandusminister Helme, lisades, et võltsitud labaselt, jultunult, massiliselt ning et USA president valitakse süvariigi poolt.

Eesti siseminister Helme selgitas seepeale, et süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud šantažeeritavaid närakaid. "Ja Joe Biden ja [tema poeg] Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," lisas ta, öeldes ka, et "Joe Biden muidugi ei saa üldse maailma asjadest enam adekvaatselt aru".

Muide, ääremärkuse korras, Biden on USA presidendi ametivannet andes 78-aastane ning sama vana oli praegune EKRE auesimees Arnold Rüütel, kui ta sügisel 2006 kandideeris teist korda Eesti presidendiks. Tegemist oli siis väga vitaalse härrasmehega.

Kaitseminister Jüri Luik, kelle hinnangul on Helmete Ühendriikide siseelu ründavad sõnavõtud "ohtlik mäng" meie kõigi julgeolekuga, meenutas eelmise valitsuskriisi lõpetanud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esimeeste ühisavaldust. "Kindlasti rikub see [Helmete retoorika] teravalt ka koalitsiooni juhtide poolt nädalapäevad tagasi sõlmitud koostööpõhimõtteid," ütles Luik. Valitsusparteide juhid leppisid 22. oktoobril nimelt kokku, et ühegi inimese väärikust ei alandata, kedagi ei rünnata, välditakse solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist. See kõik puudutab ennekõike suhtumist Eesti inimestesse, ent kehtib laiemaltki.

Aga nüüd? Välisminister Urmas Reinsalu salvas Helmete raadiosaate peale mürgiselt: "See on pöörane jutt, mis ei esinda sekundikski ega mingilgi määral Eesti riigi ametlikku seisukohta."

President Kersti Kaljulaid defineeris rahandus- ja siseministri sõnad rünnakuks Eesti julgeoleku vastu ning teatas, et kutsub skandaali arutamiseks lähipäevil kokku riigikaitse nõukogu. Sinna, muide, kuuluvad nii rahandus- kui ka siseminister.

Aga see pole enam skandaal, nagu näiteks mullu detsembris, kui siseminister Helme ütles Sanna Marini juhitud Soome valitsuse kohta, et nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige.

Kui Eesti valitsuse liikmed nimetavad Eesti julgeolekupoliitiliselt kõige olulisema liitlasriigi – USA – presidendivalimiste tulemust võltsituks ja valitud presidenti korrumpeerunud tüübiks, siis see toob Eestis kaasa valitsuskriisi.

Opositsioon – Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid – algatavad uuel nädalal riigikogus siseminister Helme umbusaldamise, esialgseks põhjuseks tema homovaenulikud sõnad paari nädala taguses intervjuus. Nüüd on selge, et umbusaldamise tegelik fookus läheb USA valimiste tõlgendamise "pöörasele jutule". Ja mitte ainult, sest isadepäeva raadiosaates nimetas siseminister Helme Euroopa Liitu sadistlikult, masohhistlikult iseennast kohitsevaks nähtuseks ning rääkis, kuidas saab Eesti e-valimiste tulemust võltsida ja valimata jätnud inimeste hääli kantida e-häälteks.

Kuid selge ei ole, kuidas käituvad Keskerakond ja Isamaa.

Ükski kumm ei veni lõpmatuseni, tunnistas Keskerakonna mõjukas poliitik eravestluses. Tema ja mitmed Isamaa võtmetegijad ei saa aru, miks EKRE liidrid nii teevad.

Miks nad ründavad USA-d, olles ise viimaste parlamendivalimiste eel uskunud, et neil õnnestub USA-lt saada siinsele riigikaitsele miljard dollarit toetust? Miks nad kahjustavad Eesti-USA suhteid, sest Helmed peaks välisministeeriumi endiste inimestena mõistma, mida sellised solvavad sõnad tähendavad – need pannakse kirja ja jäetakse meelde, isegi kui neid Eestile avalikult nina peale ei hõõruta? Millise näoga läheks Eesti rahandusminister perekonnanimega Helme järgmisel kevadel Washingtoni, et USA uue kolleegiga näiteks rahapesu-võitlust arutada? Need on küsimused, millele Helmete kolleegid valitsuses ei oska vastuseid leida.

"Nad võtavad Donald Trumpi valimiskaotust isiklikult, Trump on olnud neile eeskuju, nad on ennast ja oma poliitilist tegevust defineerinud läbi Trumpi ja trampismi," oletas üks koalitsioonipoliitikuid.

Kui seekord jäävad EKRE valitsuspartnerite seas peale need, kes arvavad, et Jüri Ratase teine valitsus on end ammendanud, sest EKRE juhid ei muutugi valitsuskõlbulikeks, siis umbusaldab parlament koalitsioonisaadikute häältega siseministrit. See tähendab valitsuse langemist ja uusi koalitsioonikõnelusi, praeguse teadmise kohaselt ilmselt Kesk- ja Reformierakonna vahel.

Muidugi võib siseminister Helme ise tagasi astuda, et skandaalist aur välja lasta. Ent see võimalus tundub kahtlane. Peaminister Ratas võib paluda ka presidendil minister ametist vabastada, mille eeldus on aga Ratase otsus selle valitsusega lõpetada.

Ja muidugi võib peaminister saata sise- ja rahandusministrile kingituseks hamburgeri või muffini. Aga millegipärast tundub, et seekord jäävad taolised žestid tegemata.