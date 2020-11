Kaitseminister Jüri Luik teatas, et Helmete avaldused USA valimistulemuse osas nõrgestavad Eesti julgeolekut ja raadiosaates öeldu rikub teravalt ka koalitsiooni koostööpõhimõtteid.

"Helmete avaldused nõrgestavad Eesti julgeolekut ja ohustavad USA-Eesti suhteid. Me oleme miljoniriik Venemaa külje all, Eesti geopoliitilist olukorda arvestades on suhe USA-ga eksistentsiaalse tähtsusega," ütles Luik pöördumises.

"Iga USA president on praegu ja on ka tulevikus meie sõber ja liitlane, see eeldab ka tihedate isiklike ja usalduslike sidemete sisse seadmist USA juhtidega," lisas ta.

Luik märkis, et Biden on Eestisse alati väga sõbralikult suhtunud. "Biden oli üks NATO laienemise arhitekte, President Obama ja asepresident Biden saatsid Eestisse USA väed ja hävitajad kohe peale seda, kui Venemaa ründas Ukrainat. Tegu polnud suurte üksustega, kuid nende sõnum oli selge. Puutute Eestit ja teil tuleb teha tegemist USA-ga. See aitas, keegi meid ei tülitanud!"

Kaitseministri hinnangul on Helmete USA teemalised sõnavõtud ohtlik mäng kõigi julgeolekuga. "Mitte et sel enam erilist tähtsust oleks, aga kindlasti rikub see teravalt ka koalitsiooni juhtide poolt nädalapäevad tagasi sõlmitud koostööpõhimõtteid," lisas ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme seadsid pühapäevases saates kahtluse alla USA presidendivalimiste aususe ning senise presidendi Donald Trumpi allajäämise Joe Bidenile.

Helmete väljaütlemisi on tauninud peaminister Jüri Ratas, kes nõudis EKRE ministritelt Eesti-USA suhete õõnestamise lõpetamist, samuti välisminister Urmas Reinsalu, kelle sõnul ei lähe väljaütlemised kokku Eesti riigi seisukohtadaega.

President Kersti Kaljulaidi sõnul on tegemist rünnakuga Eesti demokraatia ja julgeoleku vastu ning lähipäevil kutsub president küsimuse arutamiseks kokku riigikaitse nõukogu.