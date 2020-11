EPL: siseministri kandidaadid on Kunnas ja Majorov

Favoriidiks peetakse Kunnast, sest usutakse, et endine kaitseväelane ja riigikogu riigikaitsekomisjoni liige saaks siseministri tööga hakkama. Kunnase nõrkuseks peetakse seda, et tal on paljudes küsimustes väga jäigad seisukohad, kirjutas ajaleht.

Teine siseministri kandidaat on ajalehe väitel siseminister Helme senine nõunik Mark Majorov, kel on sarnaselt Kunnasele kaitseväe taust, kes tunneb juba praegu hästi siseministeeriumit. Tema plussiks on EKRE-sse kuulumine, kuid miinuseks vähene kogemus meediaga suhtlemisel.

Õhtuleht küsis ametist lahkunud Mart Helmelt, kas tema järglaseks siseministri toolil saab kas Alar Laneman või Anti Poolamets? Helme tunnistas, et on olemas kaks kandidaati, kuid nimesid ei avalikustanud: "Kandidaatide nimekiri on suhteliselt pikk, aga me tahaks oma pinki pikendada ja tuua (poliitikasse) täiesti uue inimese, seega käsitleme praegu fraktsiooni liikmeid pigem varuvariantidena," sõnas Helme.

Kuivõrd Kunnas, Laneman ja Poolamets on fraktsiooni liikmed, oleksid nad Helme sõnade tõlgenduse järgi varuvariandid ja favoriit väljapakututest pigem Majorov.

Äriregistri järgi liitus Majorov EKRE-ga 10. mail 2019.