Reinsalu hinnangul läksid Helmed oma väljaütlemistega üle piiri ning Mart Helme tagasiastumine oli igati mõistlik lahendus.

"Ma arvan, et need laused, mida pühapäeval välja öeldi, ei teeninud kindlasti Eesti huve. Kindlasti on see tõsine juhtum, kindlasti oleks võinud see ühemõtteliselt olemata olla, kindlasti olid asjakohased nii minu, riigipea kui ka peaministri kommentaarid selles küsimuses. Ma arvan, et tegu poliitikas on väga kaalukas. Tagasiastumine on ka riigi sõnum sellise retoorika kohta ja see võimaldab sellel valitsusel jätkata," ütles Reinsalu "Aktuaalses kaameras".

Reinsalu sõnul ei saa Helmete kasutatud "sellist tüüpi retoorikaga" Eesti riiki juhtida.

"Oma nina ei maksa toppida kõikidesse asjadesse. Ameerika riik suudab end ise valitseda, Eesti valitsuse asi on korraldada ja vastutada selle eest, mis toimub Eestis," märkis ta.

Pühapäeval väljendasid EKRE-sse kuuluvad rahandusminister Martin Helme ning siseminister Mart Helme oma raadiosaates kahtlust USA presidendivalimiste aususes ja kasutasid Ühendriikide presidendiks valitud Joe Bideni suhtes solvavaid väljendeid.