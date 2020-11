ERR USA-s: Trump ja tema toetajad pole alla andnud

USA rahvas on oma sõna presidendivalimistel öelnud, kuid sel korral näib, et võimu üleandmine läheb pisut teistmoodi kui varem. President Donald Trump ei ole kaotust tunnistanud ja tema toetajad ei plaani samuti alla anda.

USA valitud president Joe Biden on lubanud ametisse astumise järel töötada kõigi ameeriklaste heaks ükskõik, kas tema poolt hääletati või mitte, vahendas "Välisilm".

"See on täpselt see, mida ta peab tegema: tooma meid kõiki kokku, tooma kokku demokraadid ja vabariiklased, sest see on äratus meile kõigile. Riik on praegu rohkem lõhestunud kui kunagi varem või vähemalt kodusõjast saadik," rääkis USA demokraadist senaator Joe Manchin.

Bideni koduosariigis Delaware'is, kus teda tuntakse onu Joe'na, ütlevad inimesed, et nad teavad, mida ta suudab Valges Majas ära teha.

"Tore on näha, kuidas kogukond tuleb kokku kellegi taha, kes loodetavasti teeb meie kõigi jaoks nii palju head," sõnas Delaware'i elanik Tammy.

Bidenit ootab ametisse astudes ees mitu katsumust, sealhulgas koroonaviiruse vastane võitlus. Ta on lubanud luua uue töögrupi ja riikliku strateegia.

"Nad võtavad Bideni koroonaviirusplaani ja muudavad selle poliitikaks ja tegevuskavaks, nii et alates esimesest päevast oleme valmis meie viirusega võitlemise plaani ja nägemust ellu viima, mis loomulikult sisaldab suuremat testimist, kontaktide väljaselgitamist ja koroonaviirusest tingitud majandusprobleemidega tegelemist," selgitas USA demokraadist esindajatekoja liige Cedric Richmond.

"Ma ei usu, et saame tuua presidendi ametisse vannutamise ajal kokku suuri rahvahulki. Me oleme tõenäoliselt selle praeguse pandeemialaine haripunktis. Bideni kampaania ja meeskond on näidanud, et nad on valmis loobuma tavalistest kampaaniaviisidest, nii et nad ei seaks inimesi tarbetult ohtu," rääkis USA toidu- ja ravimiameti endine juht Scott Gottlieb.

Demokraadid võivad loomulikult olla õnnelikud, et presidendiamet on nüüd nende käes, kuid samal ajal üritatakse erakonna sees leppida sellega, et esindajatekojas kaotati kohti. Mõni kongressi liige on selles süüdistanud erakonna liiga suurt kaldumist vasakule. Lisaks on tõenäoline, et senati enamus jääb vabariiklaste kätte, mis võib muuta Bideni jaoks keerulisemaks poliitiliste plaanide elluviimise.

"Ma olen fiskaalselt vastutustundlik ja sotsiaalselt kaastundlik. Ma arvan, et seda on enamik ameeriklasi, nagu ka minu mõõdukad vabariiklastest sõbrad ja mõõdukad demokraadid. Me peame juhtima sellest keskpunktist. Joe Biden on alati seal olnud. Ta teab, kuidas mõlema poolega koostööd teha. Ta sirutab esimesena käe ja paneb selle senati toimima ja annab sellele võimaluse," rääkis Manchin.

"Tuleb vaadata tema numbreid. Ta võitis Arizonas. Ta võidab Georgias. See annab talle senatiga töötamiseks teatud mõjuvõimu," ütles Richmond.

President Donald Trump veetis nädalavahetuse golfi mängides ja on andnud märku, et ta ei kavatse kaotust tunnistada. Samuti ei plaani alla anda tema toetajad, kelle arvates on valimised neilt röövitud.

"Ma tõesti arvan, et mis praegu toimub, on riigipöördekatse. See on tõesti nii. See on püüe kukutada presidenti, kes on õiglaselt valimised võitnud," sõnas Trumpi toetaja Eric.

Senised kohtuvaidlused ei ole pigem Trumpi kampaaniale edu toonud. Pennsylvania osariigis Philadelphias lubati vabariiklaste vaatlejad küll häältelugemisele lähemale, kuid nende soovile see täielikult peatada vastu ei tuldud. Kampaania esindajad tunnistasid, et vaatlejad on häältelugemiskeskustesse sisse saanud, kuid kurtsid, et mitte sellistes arvudes nagu demokraadid. Selle peale palus kohtunik Paul Diamond erakondadel jõuda vaatlusreeglites kokkuleppele, mis rahuldaks mõlemat poolt.

Presidendi isikliku advokaadi Rudy Giuliani sõnul kavatsetakse uute kohtuasjadega välja tulla sellel nädalal.

"Me näeme neid tõendeid ja süüdistusi. Ma usaldan meie föderaalõigussüsteemi ja tean, et nad teevad õige otsuse. Seejärel saame asja kokku pakkida ja edasi liikuda. Kõikidel valimistel esineb ebakorrapärasusi. Meil on olnud mõned Pennsylvanias varem, meil olid mõned seekord," ütles vabariiklasest senaator Pat Toomey.

Õhus on veel ka küsimused, milline saab olema Trumpi-järgne Vabariiklik Partei ja mida kavatseb president teha ametist lahkumise järel. USA meedias on spekuleeritud, et Trump ei tõmbu avalikkuse tähelepanu eest eemale, võib luua oma telekanali ja erakonna või lausa kandideerida 2024. aastal uuesti presidendiks.