Erdogan õnnitles Bidenit valimisvõidu puhul

"Ma õnnitlen sind sinu valimisedu puhul ja edastan oma soovid USA rahva rahuks ja heaoluks," ütles Erdogan avalduses.

Erdogani õnnitlus tuli kolm päeva pärast seda, kui USA meedia kuulutas Bideni presidendivalimiste võitjaks, mis võib peegeldada üldiselt sooje suhteid Erdogani ja Trumpi vahel.

Ankara ja Washingtoni vahel on Trumpi ametiajal kerkinud ka vaidlusi. Sealjuures on Türgi mõistnud hukka USA toetuse Süüria kurdivõitlejatele, keda Türgi peab julgeolekuohuks, kuid kes osalesid operatsioonis äärmusrühmituse ISIS vastu.

Samuti oli USA vastu Türgi otsusele osta moodsad Vene raketitõrjesüsteemid ning Türgi on väljendanud pahameelt Ühedriikide keeldumise suhtes anda välja mõjuvõimsat vaimulikku, keda Erdogan peab 2016. aasta riigipöördekatse organiseerijaks.

Türgi ametnikke pani muretsema Bideni intervjuu The New York Timesile detsembris, kus demokraat kutsus Erdogani autokraadiks. Biden kritiseeris Türgi liidri poliitikat kurdide suhtes ja ütles, et Washington peab julgustama Erdogani rivaale.

Augustis ütles Erdogani pressiesindaja, et Bideni avaldus peegeldas tema "rumalust, ülbust ja silmakirjalikkust".

Oma õnnitluses Erdogan neid võimalikke solvavaid märkusi Bideni poolt ei maininud.

Ka Boris Johnson õnnitles Bidenit

Briti peaminister Boris Johnson ütles teisipäeval, et vestles USA presidendiks valitud Joe Bideniga.

"Just rääkisin @JoeBideniga, et õnnitleda teda tema valimiste puhul," kirjutas Johnson Twitteris.

"Ma ootan meie riikide vahelise partnerluse tugevdamist ja temaga koostöö tegemist meie ühiste prioriteetide nimel – võitlusest kliimamuutusega, demokraatia edendamise ja pandeemiast taastumiseni."

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.