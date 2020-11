Armeenia ja Aserbaidžaan leppisid kokku Karabahhi sõja lõpetamises

Kell üks teisipäeval kohaliku aja järgi jõustunud täielikule relvarahule eelnesid mitmed Aserbaidžaani sõjalised edusammud separatistlikus piirkonnas.

Kolme liidri allkirjastatud avaldus vallandas Jerevanis ägedad meeleavaldused valitsuse ja parlamendi hoone juures. Protestijad peksid läbi parlamendi spiikri ja tungisid hoonesse, nõudes peaminister Nikol Pašinjani tagasiastumist.

Pašinjan oli eelnevalt teatanud "valulikust" leppest sõja lõpetamiseks.

"Allkirjastasin Venemaa ja Aserbaidžaani presidendiga avalduse Karabahhi sõja lõpetamiseks," teatas peaminister sotsiaalmeedias, nimetades dokumendi teksti isiklikult endale ja rahvale äärmiselt valulikuks.

"Ma langetasin selle otsuse, analüüsides sügavalt sõjalist olukorda ja situatsiooni kõige paremini tundvate inimeste hinnanguid," kirjutas Pašinjan, lisades, et tegemist on "parima võimaliku lahendusega".

Aserbaidžaani president Ilham Alijev deklareeris, et Pašinjanil polnud muud valikut, kui "ajalooline lepe" allkirjastada.

"Raudne rusikas sundis teda seda dokumenti allkirjastama," lausus Alijev telepöördumises. "See on sisuliselt kapitulatsioon."

Alijevi sõnul kohustab lepe Armeeniat viima lühikese ajaga oma väed Mägi-Karabahhist välja ning Venemaa ja Aserbaidžaani liitlane Türgi osalevad relvarahu jõustamises.

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas, et mõlemad pooled on nõustunud "täieliku relvarahuga .... Mägi-Karabahhi konfliktitsoonis", luues tingimused pikaajaliseks lahenduseks".

Tema sõnul jäävad vaenupooled esialgu paigale, kuni Vene rahuvalvajad võtavad sisse positsioonid piki rindejoont ja tagavad koridori, mis ühendab Mägi-Karabahhi Armeeniaga.

Vene meedia teatas kaitseministeeriumile viidates, et Karabahhi viiakse 1960 rahuvalvajat ja 90 soomukit. Öösel levisid juba ka videod Vene üksuste liikumisest.

#BREAKING: The convoy of #Russian Army peacekeepers from #Gyumry & #Erebuni just arrived #Artsakh/#NagornoKarabakh following to the agreement for transfer of #Artsakh to #Azerbaijan which #Armenian Prime Minister signed under pressure of #Russia. pic.twitter.com/mCdgxFPdwI